Главное управление организации торгов Самарской области путем проведения электронного аукциона определит подрядчика строительно-монтажных работ по зданию Шестого кассационного суда в Самаре. Заказчиком работ является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства».

Согласно официальной документации, речь идет о «проектировании и реконструкции офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе г. Самара для размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции».

Дата начала подачи заявок – 21 ноября 2018 года. Принимать заявки будут до 7 декабря. По результатам электронного аукциона, назначенного на 14 декабря этого года, будет назван победитель.

Напомним, 24 октября Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание на объекте. Он осмотрел здание и обсудил с руководителями профильных ведомств ряд технических вопросов, таких как проектирование и строительство здания, благоустройство прилегающей территории и т.д. «Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области», – отметил Глава региона.

Размещение суда в Самаре – это вопрос не только престижа, но и повышения статуса юриспруденции Самарской области, создания новых рабочих мест.