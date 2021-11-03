В рамках реализации программы дорожных работ участка автомобильной дороги А-331 «Вилюй» компания группы АО «РНГ» выполнила работы по строительству 10 км современной дороги. Несмотря на пандемию коронавируса проект завершен в срок.

Очередной сегмент трассы станет частью маршрута между Ленском и Мирным. Работу приняли представители управления автодороги «Вилюй» и Мирнинского управления автомобильных дорог.

Как сообщает сайт АО «РНГ» , высокий уровень компетенций в дорожном строительстве, новая немецкая техника, многолетний опыт по строительству асфальтовых дорог в республике позволяют выполнять работы качественно и в срок.

С учетом сложных климатических условий в Якутии сезон строительства дорог ограничен. Основная деятельность ведется в период с мая по октябрь. Для качественной укладки асфальта и выполнения контракта привлекаются высокопрофессиональные специалисты. Используется современная техника с встроенным автоматизированным контролем качества выполненных работ.

Начальник подведомственного Росавтодору ФКУ «Упрдор «Вилюй» Николай Андреев высоко оценил результат, отметил особую сложность участка и профессионализм специалистов.

Участие в развитии Якутии, повышение качества жизни местного населения – ключевая задача группы компаний АО «РНГ», входящей в «Истсиб холдинг». В планах – и дальше принимать участие в конкурсах на строительство дорожной инфраструктуры.