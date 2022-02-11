С 12 по 24 февраля в Дубае на Всемирной выставке «Экспо 2020» пройдет Российская агропромышленная неделя. Мероприятие организовано Минсельхозом России и Федеральным центром «Агроэкспорт».

12 февраля, в день открытия аграрной недели, в павильоне России состоится пленарное заседание «На пути к будущему сельского хозяйства». Начало в 15:30 (МСК)

Как и какие биотехнологии помогут нам в обеспечении продовольственной безопасности?

Что первично: ESG-трансформация АПК или борьба с очагами голода на планете?

Как международные усилия по замедлению глобального изменения климата трансформируют наш ежедневный рацион?

Будет ли человек употреблять продукты, выращенные из пробирок или созданные с помощью 3Д-принтера?

Станет ли ГМО-продукция единственным способом остановки глобального потепления?

Какие страны будут больше потреблять, а какие больше производить в условиях меняющегося технологического уклада?

На эти и другие вопросы ответят участники мероприятия – высокопоставленные представители российских, арабских и международных организаций, агропромышленных и торговых компаний. Они представят свое видение глобальных изменений в различных секторах сельхозпроизводства с учетом идущей ESG-трансформации, усиления пандемических и климатических вызовов, а также недавних и ожидаемых технологических прорывов.

Среди приглашенных спикеров пленарного заседания:

Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства России;

Хумайд Бен Салем – генеральный секретарь, Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ;

Вероника Никишина, генеральный директор АО «РЭЦ»;

Бобби Раджендран, генеральный директор Tamimi Markets;

Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт»;

Виктор Линник, президент АПХ «Мираторг»;

Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна;

Сергей Кислов, основатель ГК «Юг Руси»;

Дмитрий Антонов, старший вице-президент, директор по продажам и стратегическому развитию ГАП «Ресурс».

В дискуссии примут участие:

Валид Фаза, партнер, руководитель операционного офиса по региону БВиСА, MSA Capital;

Фади Гандур, исполнительный председатель, Wamda Group;

Анураг Шукла, вице-президент, Al Churair Foods;

Андрей Филатов, генеральный директор, SAP CIS;

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot.

Модератор мероприятия: руководитель центра компетенций в АПК КПМГ Россия и СНГ Илья Строкин.

Все события аграрной недели будут транслироваться онлайн на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться https://agroexport-expo2020.ru.com/