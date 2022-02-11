На ЭКСПО 2020 в Дубае пройдет Российская агропромышленная неделя2022-02-10 20:51
С 12 по 24 февраля в Дубае на Всемирной выставке «Экспо 2020» пройдет Российская агропромышленная неделя. Мероприятие организовано Минсельхозом России и Федеральным центром «Агроэкспорт».
12 февраля, в день открытия аграрной недели, в павильоне России состоится пленарное заседание «На пути к будущему сельского хозяйства». Начало в 15:30 (МСК)
Как и какие биотехнологии помогут нам в обеспечении продовольственной безопасности?
На эти и другие вопросы ответят участники мероприятия – высокопоставленные представители российских, арабских и международных организаций, агропромышленных и торговых компаний. Они представят свое видение глобальных изменений в различных секторах сельхозпроизводства с учетом идущей ESG-трансформации, усиления пандемических и климатических вызовов, а также недавних и ожидаемых технологических прорывов.
Среди приглашенных спикеров пленарного заседания:
В дискуссии примут участие:
Модератор мероприятия: руководитель центра компетенций в АПК КПМГ Россия и СНГ Илья Строкин.
Все события аграрной недели будут транслироваться онлайн на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться https://agroexport-expo2020.ru.com/
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