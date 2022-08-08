За вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд ведомственные награды от Министерства энергетики РФ получили сотрудники АО «РНГ»: начальник управления складской и транспортной логистики Вадим Тарасов и начальник цеха подготовки перекачки нефти Александр Выборов.

Заместитель генерального директора – начальник управления капитального строительства АО «РНГ» Александр Усков получил от ведомства звание «Почетный строитель».

«Благодарю Министерство энергетики РФ за столь высокую оценку. Участие в социально-экономическом развитие региона– одна из главных задач компании. Мы продолжим вносить посильный вклад в развитие инфраструктуры и дорожного хозяйства республики», – отметил Александр Усков.

Благодарностями и почетными грамотами ведомства также были удостоены сотрудники ООО «ЯкутСтройПроект»: водитель автомобиля 5 разряда Виктор Стемпень; машинист трелевочной машины 6 разряда Сергей Булдаков; главный инженер по строительству Александр Тярин; машинист катка 6 разряда Георгий Рошка; водитель автомобиля 4 разряда Федор Узун; водитель автомобиля 4 разряда Игорь Полянцев; специалист ООО «Сюльдюкар Геологоразведка» – заместитель начальника партии по хозяйственной части Марат Кашапов, а также машинист погрузчика – грузчик ООО «РНГ Снабжение» Анатолий Герасименко.

От имени Главы муниципального образования Мирнинского района Александра Басырова благодарностями и грамотами были награждены сотрудники АО «РНГ» инженер по подготовке производственно-технической документации Евгений Ларюхин, машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда Николай Цуриков, а также водитель автомобиля 4 разряда ООО «РНГ Снабжение» Дмитрий Скворцов и начальник испытательной лаборатории ООО «ЯкутСтройПроект» Галина Петрова.

Почетные грамоты от Главы города Мирного Клима Антонова были вручены ведущему инженеру производственно-технического отдела ООО «РНГ Снабжение» Анастасии Васильевой и мастеру цеха по подготовке перекачки нефти АО «РНГ» Алексею Прыгунову.