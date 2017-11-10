По прогнозам главы Института аграрной политики, экс-министра сельского хозяйства Елены Скрынник в ближайшие 15 лет российский агропромышленный комплекс способен не только более чем в два раза увеличить объемы производства, но и занять свыше 10% мирового рынка продовольствия.

В интервью Российской газета , Елена Скрынник рассказала подробности о Стратегию развития отечественного АПК до 2035 года.

Так отвечаю на вопрос о необходимости такой программы Елена Скрынник рассказала, что Любая экономическая программа – это своего рода декларация о намерениях, базовый ориентир для реализации практических шагов по совершенствованию той или иной сферы социально-экономической жизни, важный сигнал для бизнеса и внешних партнеров. Особенно необходимая в условиях тотальной цифровизации экономики. При этом напомню, что действующая Госпрограмма АПК заканчивается в 2020 году.

Агрокомплекс как одна из важнейших бюджетообразующих отраслей экономики способен более чем в два раза увеличить объемы производства сельхозпродукции

Главная цель – достижение “аграрных максимумов”.

Также Елена Скрынник пояснила об экспортной продовольственной стратегии, она уточнила, что во-первых, отечественное сельское хозяйство России может быть успешным только при росте инвестиций и продолжающейся господдержке. Это убедительно доказывает практика последних 15 лет.

Во-вторых, речь о сохранении и приумножении человеческого капитала, особого сельского уклада жизни. Главной целью здесь является формирование у специалистов АПК созидательного, творческого и инновационного подхода к решению производственных и маркетинговых задач.

В-третьих, обеспечение надежной защиты наших потребителей, прежде всего, с помощью системного роста качества производимой продукции, полностью независимого от любых внешних факторов агропродовольственного рынка.

Отметим, что уже сейчас агропромышленный комплекс становится крупнейшим несырьевым экспортером страны. Стратегия-2035 развивает эти возможности с учетом наших значительных конкурентных преимуществ. Ее последовательная реализация позволит России к 2035 году увеличить экспорт мяса – в 40 и более раз, растительного масла – в 3 раза, масличных – в 12 раз, сахара и продукции переработки – в 7,4 раза. Обеспеченность семенами российской селекции вырастет до 70-90%.

Есть все предпосылки к тому, что мы выйдем на первое место в мире не только в зерновом сегменте, но и в сегментах с высокой добавленной стоимостью, расширив географию своих поставок за счет более масштабного охвата емких рынков АТР, Ближнего Востока, Африки. В конечном итоге Россия должна стать главным гарантом глобальной продовольственной безопасности.