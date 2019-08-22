И что делают из негорючего и неразрушимого материала, удивившего Петра I.

Асбест располагается в 86 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга, названием и происхождением город обязан волокнистому минералу. Месторождение асбеста в районе Щучьего озера открыли в 19 веке и назвали Баженовским — по названию ближайшей железнодорожной станции.

С греческого «асбестос» переводится как негорючий и неразрушимый. Существует легенда, что однажды из асбеста сшили скатерть для Петра I: чтобы удивить царя, промышленник Никита Демидов опрокинул на скатерть блюдо с подливкой и бокал вина, а испачканную скатерть бросил в огонь и достал как новенькую.

Сегодня в Асбесте живут 63 000 человек, на градообразующем предприятии «Ураласбест» работают более 7 000 из них — практически в каждой семье есть люди, связанные с комбинатом. В совместном материале с «Ураласбестом» мы побывали на его производстве и рассказываем, почему асбест называют «горным льном» и что во всем мире производят из его волокон.

Из уральского поселка в мировой центр импорта

В 1889 году на Баженовском месторождении открыли несколько приисков и основали рабочий поселок, спустя восемь лет заработала первая в России асбестовая фабрика. В 1922 году на ее базе появился «Ураласбест» — один из мировых лидеров по производству хризотил-асбеста. Сегодня на комбинате производят пятую часть хризотил-асбеста в мире и почти половину в России. Каждый год из карьеров Баженовского месторождения извлекают около 30 миллионов тонн минерала — из него производят множество продуктов от стройматериалов до тормозных колодок

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Взрыв и дроны

Путь из Екатеринбурга до Асбеста на автомобиле занимает около часа. Мы приезжаем туда в день, когда ровно на 16:30 запланирован взрыв 170 скважин: в такие дни на смотровой площадке с восточной стороны карьера собираются десятки людей — гостей из разных городов и стран, а происходящее снимают с дрона. Взрыв видно всего несколько секунд, но за это время сгорает сотня тонн взрывчатки. Для жителей Асбеста такие взрывы привычны: дважды в неделю в городе сначала раздаются сирены, а затем — непродолжительные хлопки. Карьер расположен вблизи города, однако взрывы не нарушают спокойствия горожан.

Крупнейший карьер

Карьер разрабатывается открытым способом, то есть уступами — ступеньками, уходящими на дно. По оценкам геологов, разведанных запасов хватит еще на 150-200 лет, но уже сегодня карьер по площади больше самого города. Он имеет линзообразную форму и вытянут вдоль Асбеста: его протяженность — 8 километров (а вместе с неиспользуемой частью — 11,5). Другие параметры впечатляют: ширина — 1,8 километров, а нынешняя глубина — 350 метров. По данным специалистов, асбестовский карьер — один из крупнейших в России. Его видно даже из самолета.

Многокилометровое путешествие руды

Чтобы взорвать горную массу, специальные бригады бурят скважины и закладывают в них эмульсионное взрывчатое вещество порэмит, которое также изготавливают в Асбесте. Взрыв осуществляется дистанционно.

Взорванную горную массу огромными экскаваторами грузят в самосвалы и везут на перегрузочные пункты, где другие экскаваторы наполняют породой железнодорожные составы. Отсюда начинается многокилометровое путешествие горной массы в сердце комбината — на асбестообогатительную фабрику. Протяженность железнодорожных путей составляет 190 километров, автодорог — 40 километров.

Дробление 24/7

Из карьера руда доставляется на асбестообогатительную фабрику площадью 50 гектаров. Там руда проходит четыре стадии дробления и пневматическое обогащение, чтобы из нее можно было извлечь волокна хризотила. Вагоны опрокидывают руду в дробилки каждые четыре минуты 24/7 — так в час удается обработать 2,5 тысячи тонн горной массы.

Отсюда по конвейерным лентам, общая длина которых составляет несколько десятков километров, руда попадает в огромные сушилки. После, минуя еще несколько стадий дробления, она попадает в цех обогащения — один из главных цехов фабрики. Здесь происходит вскрытие волокна. Только на этом переделе задействовано 6 тысяч единиц различного оборудования. Из дробилок руда попадает на грохота — специальные устройства, похожие на пылесосы.

Самый большой в мире пылесос

Грохота разделяют асбест и щебень. Чтобы «высасывать» волокна хризотила, на самом верху асбофабрики установлен самый большой в мире пылесос, который неустанно ежесуточно всасывает воздух с волокнами асбеста, отделяя его от породы. В цехе обогащения используется 10 миллионов кубических метров воздуха в час. Если весь этот объем выбросить в атмосферу без очистки, то весь город покроется пылью. Однако этот момент предусмотрен: для очистки воздуха используют 117 тысяч рукавных фильтров, после которых в атмосферу поступает практически чистый воздух. Если все рукавные фильтры выложить в одну линию, ее длина составит 700 километров.

Отделенные волокна хризотила затем поступают на участок перечистки. Здесь они обеспыливаются и разделяются по длине и маркам. Здесь важно ничего не перепутать. Из разных волокон хризотила производят асбестовый картон, асбестоцементные трубы, шифер, фасадные материалы, тормозные колодки для автомобилей, мастики, герметики, замазки. Благодаря своим свойствам — прочности, превосходящей параметры железа, негорючести, стойкости к щелочной среде — хризотил применяется для изготовления 300 наименований продукции.

Упаковка и отправка за рубеж

Товарный хризотил отправляется на участок упаковки, где автоматические машины расфасовывают его в полипропиленовые мешки — по 50 килограммов каждый. Из мешков формируются большие паллеты весом до полутора тонн. Здесь за дело берутся специальные автоматические упаковочные машины разных типов: одни обматывают готовые паллеты пленкой, вторые надевают на них термоусадочные пакеты.

Готовая продукция помещается в контейнеры, чтобы отправиться в 25 стран мира, включая Индию, Вьетнам, Китай и даже США. По слухам, в Америке уральский хризотил используют специалисты NASA при создании космических шаттлов.

Различия асбеста

Асбест — собирательное название группы минералов. По минералогическим признакам и кристаллической структуре асбест разделяется на две основные группы: хризотил-асбест и амфибол-асбест. Второй опасен и запрещен в большинстве стран мира: его волокна похожи на иголки, а при попадании в организм могут задерживаться там до 500 дней и вызывать онкологические заболевания. Хризотил же в организме человека разлагается под воздействием слабокислой среды и выводится в течение двух недель. Исследования подтверждают: если работа с хризотилом происходит в контролируемых условиях, то риск для здоровья будет минимальным. Это доказывает большое количество живых и активных ветеранов комбината «Ураласбест»: одному из них, Сергею Михайловичу Моисееву, в ноябре исполнилось 100 лет.

Антиасбестовая кампания

Между тем, противников хризотила в мире очень много. Против минерала работают целые группы юристов и страховых компаний, производителей искусственных заменителей волокна, а также экоактивисты. Они публично заявляют, что асбест (имея в виду всю группу минералов без упоминания различий амфибола и хризотила) — опасен. Движение названо сегодня антиасбестовой кампанией.

На комбинате «Ураласбест» признаются, что антиасбестовая кампания наносит серьезный вред репутации минерала. Ряд стран, еще 10 лет назад закупавших хризотил, под давлением противников хризотила отказались от него в пользу дорогостоящих заменителей. Между тем, борьбу за хризотил ведут по всему миру около полумиллиона человек — представители асбестовых производств, профсоюзы трудящихся, научные институты разных стран. И результаты есть: на состоявшемся в мае этого года заседании сторон Роттердамской конвенции, хризотил не был включен в запрещенный список. Это значит, что его можно добывать, производить и продавать.

Улучшение российских дорог

Много внимания «Ураласбест» уделяет развитию новых локальных производств, которые также дают работу жителям города. Помимо хризотила, «Ураласбест ежегодно производит около 5 миллионов тонн щебня разных фракций. Его используют при укладке и ремонте авто- и железных дорог по всей России. В 2018 году портал SuperJob пытался выяснить, где в России лучшие дороги. Лидером рейтинга с недосягаемо высоким средним баллом за состояние дорожного полотна (4,25) стала Тюмень, которая использует щебень уральского предприятия. Ежегодно соседям отгружается более 1 миллиона тонн этого стройматериала. А дочернее предприятие комбината «Стилобит» производит стабилизирующую добавку для асфальтобетона, которую используют при создании покрытия автомобильных дорог. Хризотиловое волокно повышает прочность асфальтобетона и препятствует образованию колеи.

В 2010 году появилось еще одно предприятие «Ураласбеста» — завод «Эковер», производящий продукты для тепло- и звукоизоляции зданий из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород. Исходное сырье для производства изоляции — горная порода габбро, которая тоже добывается в карьере Баженовского месторождения.