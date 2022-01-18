Вячеслав Моше Кантор приветствовал экс-канцлер Австрии Себастьяна Курца в качестве сопредседателя ЕСТП2022-01-19 22:34
Бывший Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), авторитетной неправительственной организации, в работе которой принимают участие известные политики, общественные деятели и бывшие лидеры государств.
Г-н Курц станет одним из руководителей ЕСТП, наряду с Вячеславом Моше Кантором, президентом ЕСТП со дня его основания в 2008 году, и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, занимающим должность председателя ЕСТП с 2015 года.
«Для меня большая честь стать членом этой влиятельной организации, чья деятельность направлена на борьбу с экстремизмом во имя укрепления толерантности на всём континенте, – заявил Себастьян Курц. – Я знаю по собственному опыту, с каким вниманием мировые лидеры относятся к работе ЕСТП, разрабатывая меры по противодействию расизму, антисемитизму и ксенофобии. Я буду очень рад работать с г-ном Блэром и д-ром Кантором для достижения этих целей».
За свою почти десятилетнюю службу на различных руководящих постах Себастьян Курц получил широкое общественное признание за самоотверженную борьбу со всеми формами антисемитизма, терроризма и экстремизма, а также противодействие радикализации молодёжи.
Он также занимает активную и принципиальную позицию по вопросу о роли Австрии в Холокосте и поддерживает образовательные проекты для молодых поколений, посвящённые этим мрачным главам истории страны, чтобы не допустить их повторения.
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На фотографии: Вячеслав Моше Кантор
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