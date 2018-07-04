Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Установленный в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, этот праздник обращаем нас к традиционным ценностям нашего общества. Семья – это надежная опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, любви, залог развития и процветания Самарской области и всей России.

Именно семья служит связующим звеном между разными поколениями, является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Обязанность государства и общества – беречь эти вековые ценности, укреплять авторитет и значимость семьи. По инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина в стране стартовала программа «Десятилетие детства», начали действовать новые механизмы, стимулирующие рождаемость, на качественно новый уровень вышла поддержка семей с детьми. Убежден, принятие этой программы – это вклад в будущее нашей страны на десятилетия вперед.

Мы гордимся тем, что в Самарской области создана одна из наиболее эффективных в стране служб семьи, а наши лучшие практики рекомендуются к внедрению в других регионах. Искренне рад тому, что в регионе становится больше семей, воспитывающих трех и более детей, супружеских пар, которые охотно становятся приемными родителями. Открываются места в детских садах, преображаются дворы и общественные пространства, становятся доступнее творческие и спортивные секции.

Правительство области и впредь будет развивать эти направления работы, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и заботу со стороны государства.

От всей души желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, тепла и нерушимости семейного очага, счастья и взаимности в любви, успехов в повседневных делах на благо семьи и нашего Отечества!

Врио губернатора

Самарской области

Д.И.Азаров