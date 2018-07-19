Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии со Всероссийским днем семьи, любви и верности2018-07-06 21:46
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Именно семья служит связующим звеном между разными поколениями, является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Обязанность государства и общества – беречь эти вековые ценности, укреплять авторитет и значимость семьи. По инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина в стране стартовала программа «Десятилетие детства», начали действовать новые механизмы, стимулирующие рождаемость, на качественно новый уровень вышла поддержка семей с детьми. Убежден, принятие этой программы – это вклад в будущее нашей страны на десятилетия вперед.
Мы гордимся тем, что в Самарской области создана одна из наиболее эффективных в стране служб семьи, а наши лучшие практики рекомендуются к внедрению в других регионах. Искренне рад тому, что в регионе становится больше семей, воспитывающих трех и более детей, супружеских пар, которые охотно становятся приемными родителями. Открываются места в детских садах, преображаются дворы и общественные пространства, становятся доступнее творческие и спортивные секции.
Правительство области и впредь будет развивать эти направления работы, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и заботу со стороны государства.
Врио губернатора
Д.И.Азаров
© 443000.ru