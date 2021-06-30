В среду, 30 июня, Президент России Владимир Путин провёл традиционную прямую линию, в рамках которой жители страны могли задать актуальные волнующие вопросы. Всего поступило более 2,3 миллионов обращений по самым разным темам.

«Прямая линия Президента Владимира Владимировича Путина является событием в жизни страны для абсолютного большинства граждан России. Были затронуты вопросы по самым интересующим людей проблемам: это вопросы образования, здравоохранения, ход вакцинации и защита здоровья людей от коронавирусной инфекции, проблемы ЖКХ, дорог, строительства, обеспечения питьевой водой и многие другие. Все эти вопросы, которые прозвучали на прямой линии, актуальны и для нашего региона», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Общение Главы государства длилось без малого 4 часа. За это время ни одного вопроса от жителей Самарской области озвучено не было. Но они, безусловно, поступили в адрес Президента. Глава региона отметил, что после получения полного массива информации от коллег из федерального центра все обращения будут отработаны.

«По каждому такому обращению к Президенту будет налажена работа: вместе со своими коллегами из Правительства региона, муниципалитетов мы, уверен, определим пути решения актуальных вопросов, которые волнуют людей в первую очередь. Отработаем обращения в ближайшее время, – подчеркнул Губернатор. – Каждое обращение будет в фокусе моего личного внимания».