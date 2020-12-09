В Самаре состоялся финал акселератора Innovate Samara и Школы трекеров. Эта программа ускоренного развития для представителей малого и среднего бизнеса была организована по заказу и при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность оказания всесторонней поддержки представителей малого и среднего бизнеса. «Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – отмечал ранее Глава региона.

Одной из особенностей программы стало отдельное направление по подготовке трекеров. Многие участники уже на завершающих этапах акселератора работали со своими коллегами в качестве специалистов по трекингу, то есть бизнес-наставников. В рамках акселератора новую профессию получили 60 предпринимателей. Теперь они смогут продолжить работу в качестве трекеров в проектах развития бизнеса, реализуемых в регионе. Участники уже в ходе обучения применяли знания и инструменты, с которыми их познакомили опытные эксперты проекта.

«Столь масштабный акселерационный проект реализуется в регионе впервые. В программе Innovate Samara приняли участие 160 предпринимателей, среди которых были и предприниматели коммерческой направленности, и представители социального бизнеса, – поделился итогами проекта министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В обучение вошла не только теоретическая часть, но и практическое применение полученных знаний и инструментов в развитии своего дела. Многие участники финишировали с серьезными достижениями: стали увереннее себя чувствовать на рынке и понимать потребности клиентов, нашли новые ниши и создали новые торговые марки. Почти 80 выпускников акселератора отметили рост бизнес-показателей на 50-75%. Около 20 человек смогли увеличить их более, чем на 100%», – добавил министр.

Финалом программы акселерации стал Демо-день, в ходе которого участники презентовали свои бизнес-проекты и инициативы в сфере социального предпринимательства. В финал вышли 16 проектов из самых разных сфер, которые были представлены на Демо-дне. Среди них производство ореховой пасты, туристические туры «Ульянкины прогулки», дизайнерские аксессуары из велосипедных шин – «Мастерская дизайнерской переработки «Вновь», автоматизированная платформа для заказов услуг погрузки/разгрузки «Эворкс», семейная клиника «Клиника Эль», строительство эко-посёлка на острове Соляный на реке Волга в г. Самара Sosna Village и др.

По словам участника программы, руководителя ООО «Торговый Дом «ДЕМЕТРА» Александра Копцева, в ходе обучения стало понятно, что представления предпринимателя о клиенте и подход к работе с ним не будут способствовать эффективным продажам. «Мы полностью перестроили маркетинг и продвижение – трекеры очень в этом помогли. Теперь видим, что клиент нас понимает, и продажи начали заметно расти», – поделился впечатлениями финалист акселератора.