Постановлением Губернатора Самарской области на должность заместителя председателя Правительства – министра строительства Самарской области назначен Александр Викторович Баландин, ранее занимавший пост главы администрации Волжского района.

А.В.Баландин закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель. Работал инженером в совхозе «Трудовой» Нефтегорского района, затем занимал руководящие должности в администрации Нефтегорского района. С 2009 года работал главой администрации Большечерниговского района, а с декабря 2013 года возглавлял администрацию Волжского района.

Необходимо отметить, что у А.В.Баландина есть значительный опыт плотного взаимодействия со строительной отраслью: на территории Волжского района в последние годы активно идет жилищное строительство, новые дома и социальные объекты строятся в микрорайоне Крутые Ключи, Южном городе и других населенных пунктах района.

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин сегодня провел рабочую встречу с А.В.Баландиным и высоко оценил профессиональные качества нового министра.

“Это, прежде всего, человек не испорченный. Интересы дела для него всегда были на первом месте. Так у нас бывает, мягко говоря, не всегда”, – отметил Н.И.Меркушкин.