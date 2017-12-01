30 ноября состоялось заседание Самарской Губернской Думы, в котором принял участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Главным вопросом повестки дня стал вопрос о проекте Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

После принятия бюджета Глава Самарского региона Дмитрий Азаров прокомментировал данное решение. В первую очередь, врио Губернатора поблагодарил всех депутатов за совместную работу над бюджетом Самарской области: «Работа проделана очень серьезная, Правительство Самарской области совместно с депутатским корпусом провели предметный анализ по всем направлениям бюджетной политики». При этом Дмитрий Азаров особо отметил ответственность и профессионализм депутатов, а также оперативность в принятия решений.

Глава региона подчеркнул, что работа над бюджетом велась открыто, публично, с привлечением членов Общественной палаты Самарской области. Дмитрий Азаров заверил, что работа будет строиться в таком ключе и в дальнейшем.

По мнению врио Губернатора, в бюджете найден баланс между необходимой экономией и полным выполнением всех социальных обязательств перед гражданами. При этом объем инвестиционной программы минимальный, что связано, в том числе, с необходимостью решения задачи по снижению уровня госдолга, накопленного в предыдущие годы. Решать ее можно за счет опережающего роста дохода в бюджет Самарской области, уверен глава региона.

Обращаясь к депутатам, Дмитрий Азаров отметил социальную направленность бюджета. Дополнительную поддержку получат отрасли здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, спорт. Общий объем социальных расходов превышает 106 млрд рублей.

Глава региона: «Вместе с вами мы поставили задачу к началу следующего года исполнить Указы Президента. Не в течение 2018 года, а уже с 1 января. Это целый ряд мер, в том числе по повышению заработной платы работников бюджетной сферы». Врио Губернатора отдельно отметил увеличение заработной платы, которое коснется сферы здравоохранения: на 19% врачей и среднему медицинскому персоналу, почти 34% – младшему медицинскому персоналу.

Дмитрий Азаров особое внимание обратил на то, что впервые за последние пять лет произойдет индексация заработной платы иным категориям, которая не предусмотрена Указами Президента: «Мы делаем это впервые за пять лет. Как и впервые в течение пяти лет мы с вами индексируем ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

По мнению врио Губернатора, не менее важная и ответственная задача после принятия бюджета — достойное его исполнение. Дмитрий Азаров поручил членам Правительства Самарской области работу по исполнению бюджета в 2018 году начинать уже сегодня: «Этот год показал, что не всегда необходимые процедуры проводились в срок, это отражалось и на качестве выполнения работ, и на социальном самочувствии граждан. Следующий год должен стать и для меня, и для вас показательным, переломным в плане результативности. Нужно менять подходы, причем не с первых недель нового года, а уже сейчас, сразу после принятия бюджета».

От того, насколько грамотно и системно будет выстроена эта работа, будет зависеть оценка эффективности деятельности каждого из министерств, предупредил глава региона.

Справочно:

В целом по итогам обсуждения учтено полностью или частично 64 поправки, 233 – отклонены и 214 поправок будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета в следующем году.

Основные параметры бюджета, принятого во втором чтении составляют:

На 2018 год:

- общий объем доходов – 140 448 561 тыс. рублей; – общий объем расходов – 139 854 399 тыс. рублей; – профицит — 594 162 тыс. рублей.

На 2019 год: – общий объем доходов – 143 914 946 тыс. рублей; – общий объем расходов – 143 936 585 тыс. рублей; – дефицит – 21 639 тыс. рублей.

На 2020 год: – общий объем доходов – 149 001 535 тыс. рублей; – общий объем расходов – 151 253 514 тыс. рублей; – дефицит – 2 251 979 тыс. рублей.