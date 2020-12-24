Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов считает, что сдерживание роста цен на продовольственные продукты необходимо продлевать до базового восстановления экономики после пандемии. Так парламентарий прокомментировал одобренную сегодня в рамках пленарного заседания законодательную норму, наделяющую Правительство РФ полномочиями по сдерживанию роста цен на продукты.

Согласно одобренным депутатами поправкам к проекту закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Правительство РФ в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта или нескольких субъектов РФ вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней. Сейчас Правительство РФ может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.

- В условиях рыночной экономики государственное регулирование цен на основные продукты в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса – это такая же мера социальной поддержки граждан, как прямые выплаты или ипотечные каникулы. С людей снимается дополнительное финансовое бремя. Причем в случае с ростом цен на продукты эта мера поддержки распространяется на абсолютное большинство граждан. И еще важно понимать, что ипотека, например, – это обязательства, взятые на себя людьми до того, как грянула пандемия, из-за которой их доходы сократились. Снижение расходов, потеря работы – прямое последствие пандемии. А рост розничных цен в последние месяцы – это исключительно конъюнктура рынка. Очевидно ритейлеры, с одной стороны, среагировали на снижение предложения, так как не все производители пережили экономический кризис, а с другой стороны – на снижение спроса и необходимость компенсации собственных недополученных доходов. Но на ряд товаров скачок цен получился резким и необоснованным. Поэтому Правительство РФ берет на себя полномочия по назначению предельных цен на продукты первой необходимости с расчетом на то, что это понижение потянет вниз и цены на другие товары. Срок действия такой меры установлен в рамках 90 дней. И я думаю, что, если через три месяца экономика не восстановится по своим базовым показателям, то действие этой меры должно быть продлено, – сказал Михаил Романов.