Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области добились сохранения уровня водоснабжения Черновского водохранилища Волжского района в прежнем объеме.

Член регионального штаба ОНФ Сергей Мирошниченко напомнил, что общественники более двух лет занимались вопросом сохранения экологии водохранилища. После того как осенью 2015 г. уровень воды упал до критического, в региональное отделение ОНФ обратились жители Волжского района. «На ситуацию с наполнением водоема и сохранением уровня воды в течение лета влияло много факторов как природного, так и антропогенного свойства. Например, возведение плотины и строительство дамбы. Происходило постепенное нарушение сложившейся экосистемы», – пояснил Мирошниченко.

На неоднократные обращения жителей поселка Юбилейный в различные инстанции по поводу незаконного и неразумного разбора воды из водохранилища как со стороны частных дачных массивов, так и сельхозпроизводителей – владельцев частных тепличных хозяйств, Волжская межрайонная природоохранная прокуратура в 2015 г. выдала предписание по устранению выявленных нарушений незаконного отпуска воды из водохранилища оператором ФКБУ «Самарамелиоводхоз». Но ситуация продолжала оставаться критической.

Летом 2016 г. эксперты ОНФ после проведения выездных встреч с представителями природоохранной прокуратуры рекомендовали администрации района разработать план по сохранению уровня воды в водохранилище Черновское за счет дополнительного притока воды, помимо паводковых, поскольку водоем имеет стратегическое значение для сельхозпроизводства в рамках федеральной продовольственной безопасности. Общественники рекомендовали скоординировать меры по восстановлению экологии водоема с учетом требований действующего водного законодательства РФ в соответствии с современными условиями водопользования.

Приятые администрацией района меры позволили избежать снижения воды до «мертвого уровня», и не допустить гибели всего живого в водоеме, и превращения водохранилища в болото.

В настоящее время жители поселка Юбилейный довольны уровнем воды в водохранилище. Благодаря помощи общественности Черновское водохранилище больше не сливают до осушения. «Мы запускаем рыбу, чистим водоросли вдоль берега. Цапли, утки, бобры – все на месте. Храним, что имеем», – сказала член инициативной группы жителей Анна Сафина.

Как сообщил Мирошниченко, объект остается на контроле общественности, поскольку ряд предлагаемых экспертами мер пока не реализован и частично негативные воздействия на водоем остаются. В частности, не решен вопрос по реконструкции дамбы, задвижек для пополнения уровня воды из реки Самары.

«Активисты Народного фронта совместно с экспертами и природоохранными службами внимательно следят за ситуацией с водохранилищем и будут требовать от местных чиновников последовательной реализации всех запланированных мер сохранения экологии искусственного водохранилища, как например, строительство соединяющего с рекой водовода», – подытожил член регионального штаба ОНФ.