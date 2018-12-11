Совладелец холдинга «Сибуглемет» Ильдар Узбеков объявил о создании венчурного фонда «CoalFuture», целью которого является финансирование перспективных проектов и разработок в области углехимии.

«Намечающийся кризис в угледобывающем секторе, вызванный снижением объемов потребления энергетического угля в России и в мире и мировые тенденции по переходу к «зеленой» энергетике, выражающиеся в том числе и в ужесточающихся международных экологических ограничениях, приведут в итоге к падению спроса и снижению цен на уголь. Согласно Парижскому соглашению по климату, после 2020 года страны-участницы должны будут активизировать работу по сокращению объема выброса парниковых газов. Для угольной промышленности это означает дальнейшее снижение экономических показателей», — комментирует ситуацию Ильдар Узбеков.

Как утверждает создатель венчурного фонда «CoalFuture», трансформация угольной отрасли в этих условиях становится жизненно необходимой. «Глубокая переработка угля, о необходимости которой говорили на протяжении как минимум последних тридцати лет, сейчас получает дополнительный импульс развития. Она поможет поддержать рентабельность угольной промышленности и обеспечит соблюдение экологических требований», – уверен Ильдар Узбеков.

По данным АПН , в качестве привлекательных направлений развития создатель «CoalFuture» рассматривает производство метанола, синтез-газа, пластмассы, красителей. Отдельно планируется изучить возможное усовершенствование технологии получения угольного пека, которая даст возможность значительно повысить эффективность переработки угля. Угольный пек также может быть использован для производства углеводородного волокна, которое отличают высокая термостойкость (до 3000 градусов в вакууме) и прочность при меньшем весе.

Известно, что запланированный ежегодный объем инвестиций в перспективные проекты углехимии и разработку технологий на начальном этапе составит примерно 1,2 млрд рублей, сообщил владелец венчурного фонда «CoalFuture».

Ильдар Узбеков напомнил также о многочисленных прогнозах о сокращении потребления угля в ближайшие годы, отметив, что инвестиции в глубокую переработку этого сырья являются гарантом сохранения отрасли, а также обеспечения экономической и социальной стабильности в стране.