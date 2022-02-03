Молодежный парламент спешит на помощь2022-02-05 11:22
Члены Общественного молодежного парламента при городской Думе Алексей Сатонин и Сергей Спирин собрали активную молодежь и помогли расчистить снег на территории самарского кризисного центра «Дом для мамы».
Ранее, в канун нового года, члены ОМП организовывали праздник для детей этого центра. Мероприятия никого из активистов не оставили равнодушными, ведь в этом учреждении находят приют и помощь мамы и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Молодые парламентарии намерены и в дальнейшем помогать обитателям этого уютного дома.
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