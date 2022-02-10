В четверг, 10 февраля, в Администрации Самары под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной прошло совещание с главами внутригородских районов, представителями муниципальных предприятий обслуживающих организаций, ответственных за содержание домов, дворов и улично-дорожной сети города. Елена Лапушкина предметно разобрала жалобы на некачественную расчистку территорий от снега, поступившие от жителей в соцсетях и с помощью ресурсов ЦУР Самарской области и Муниципального центра управления.

«Именно вы, получая от жителей плату за свои услуги, несете ответственность за безопасность жилья – тех домов, которые у вас в обслуживании», – прокомментировала работу управляющих компаний Глава города.

На те управляющие компании, на которые от жителей поступает особенно много жалоб, собирают материал для составления протокола об административном правонарушении районные административные комиссии.

Все адреса, озвученные на совещании, по заверению представителей обслуживающих организаций и муниципальных предприятий Самары взяты в работу в предстоящую ночь. Замечания должны быть исправлены к утру 11 февраля.

Глава Самары поручила уделить особое внимание расчистке скатных кровель, доступности подъезда спецтехники к контейнерным площадкам для вывоза мусора, а также подьездам к социально-значимым учреждениям: больницам и поликлиникам, детским садам и школам. Елена Лапушкина подчеркнула, что главам внутригородских районов необходимо лично проверять доступность этих объектов:

«Работает максимальное количество техники и людей. В первую очередь обращаем внимание на улично-дорожную сеть, где ходит общественный транспорт, на тротуары и подходы к социальным объектам, чтобы можно было без затруднений двигаться пешеходам. Особое внимание обращаем на очистку кровель. Бригады работают постоянно в каждой управляющей компании и в каждом тсж. Призываем владельцев объектов потребительского рынка своевременно приводить в порядок не только прилегающую территорию, но и крыши. Прошу жильцов многоквартирных домов, на чьих балконах наблюдается скопление снега и сосулек, также не оставлять это без внимания и очищать».

На совещании отметили, что, вопреки прогнозу, снегопад закончился раньше и появилась возможность усилить темпы работ в ночь на 11 февраля. То, как управляющие компании выполнят свою работу и исправят озвученные замечания от жителей, Глава Самары проверит во время утреннего объезда города. Особое внимание Елена Лапушкина уделит контролю работ по расчистке от снега Куйбышевского района.