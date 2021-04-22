Центральной избирательной комиссией Российской Федерации проводится проверка готовности программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. В связи с этим в период с 21 апреля по 14 мая 2021 года по всей России запланировано проведение тестового дистанционного электронного голосования в ходе которого будут полностью воспроизведены все этапы голосования – от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

С 21 апреля по 7 мая 2021 года будет проходить прием заявлений на участие в тестировании системы ДЭГ.

Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

В настоящее время уже более 2000 избирателей в Самарской области подали заявки на участие. Проверка системы позволит оценить работу системы при масштабных нагрузках и сделать возможность голосования на реальных выборах простой и понятной. Система обезличена. Определить проголосовавшего невозможно. Условия простые – необходимо иметь подтверждённый аккаунт на госуслугах и подать соответствующее заявление до 7 мая.

Поучаствовать в электронном голосовании можно будет с 12 по 14 мая. Голосование в оффлайн-формате не отменяется.

Непосредственно дистанционное голосование пройдет с 8.00 12 мая до 20.00 14 мая 2021 года.