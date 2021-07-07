Во вторник, 6 июля, автопарк самарского трамвайно-троллейбусного управления пополнили 22 новых троллейбуса «Адмирал». Техника поступила в депо №3 и будет курсировать по маршруту №4 – от завода «Металлург» до Железнодорожного вокзала. Ключи от современных троллейбусов с USB, розетками и кондиционерами водителям передали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы РФ от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский и глава Самары Елена Лапушкина. Техника была закуплена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» при содействии Главы региона и депутата федерального парламента.

«Городу-миллионнику без общественного транспорта невозможно. К сожалению, на протяжении многих лет отсутствие его обновления создавало большие проблемы для города, создает и сегодня. Люди, не имея возможности комфортной ритмичной доставки из дома до работы, замещали это, личным автотранспортом. Увеличивалась нагрузка на городскую инфраструктуру, — отметил Губернатор. — Без качественных, ритмичных общественных перевозок городу-миллионнику справиться с пассажиропотоком невозможно. И я очень рад, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность выпустить на линию 22 новых троллейбуса».

Новые машины обеспечивают максимальный комфорт и безопасность пассажиров и водителей. Система видеонаблюдения позволяет контролировать посадку и высадку людей. В наличии и система мониторинга дорожной ситуации. Максимальная конструктивная скорость – 70 км/ч.

Водитель депо Сергей Кирюшкин на городских троллейбусных маршрутах работает более 16 лет. «Новый троллейбус идет мягко, плавно, управление легкое и понятное. Обогрев стекла, зеркал. Печка кабины работает в 8 положениях. Есть датчики света, то есть можно включить автоматический режим: чем темнее на улице, тем светлее в салоне. Авторежим есть и на ходовые огни, на фары, габариты. Все предусмотрено для водителя: меньше отвлечения от управления будет», – отметил он преимущества новых машин.

Салон каждого «Адмирала» светлый, просторный и эргономичный. Есть новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов. Современный климат-контроль позволит жителям и гостям областной столицы не перегреться летом и не замерзнуть зимой. В троллейбусе три широких дверных проема, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава.

«В салоне светло и чисто, для пассажиров есть зарядки телефонов, есть устройства для удержания кресла инвалида, много кнопок оповещения маломобильных граждан, двери открываются только при полной остановке. Климат-контроль в жару очень пригодился. В троллейбусе прохладно, свежо. Температура настраивается: можно больше, можно меньше. Тут удобно сделан задний ряд сидений: три дополнительных поставили, а в старых машинах такого нет. 4 отопителя в салоне, а раньше было по 3», – добавил Сергей Кирюшкин. Он отметил, что выступает и наставником для своих коллег – уже переобучил 15 водителей работать на новых троллейбусах, все они отметили легкость и простоту управления.

«В регионе строятся мосты и дороги, благоустраиваются улицы. Поэтому транспорт должен быть тоже новый, в том числе и новые троллейбусы, — отметил депутат Госдумы Леонид Симановский. — Мы будем делать все, чтобы Самара как можно больше получала современный транспорт».

Дмитрий Азаров поблагодарил парламентария за содействие в реализации масштабных проектов на территории региона. «По ключевым вопросам Леонид Яковлевич Симановский сопровождает нашу область и оказывает всяческую поддержку, в том числе и по приобретению нового общественного транспорта, — отметил Губернатор. — Это действительно только начало. Мы заявили дополнительную потребность и, я уверен, мы получим дополнительную поддержку из федерального бюджета на обновление общественного транспорта».