В воскресенье, 15 октября, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который проходит в г.Сочи. Глава региона ознакомился с научными разработками, которые самарцы представили на ВМФС, встретился с участниками фестиваля из Самарской области и посетил торжественную церемонию открытия в Ледовом дворце «Большой».

Открыл фестиваль и поприветствовал его участников Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что сочинский фестиваль является самым представительным за всю его историю. В Олимпийском парке Сочи собрались около 30 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Владимир Путин: «Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодёжь, её искренность, доброта способны растопить лёд недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось. Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий…

Убеждён, вас – молодёжь разных стран, национальностей, вероисповеданий – объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать всё для того, чтобы вы достигли успеха. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте своё будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Всё в ваших силах. Главное, упорно идти только вперёд. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы».

Основной площадкой ВФМС стал главный медиацентр Олимпийского парка, где проходят образовательные сессии, мастер-классы, работают выставочные павильоны и многое другое. Осмотр Дмитрий Азаров начал с посещения «Битвы роботов», где представлена разработка доцентов кафедры инновационного проектирования Самарского технического университета Антона Ракова и Юлии Ратиевой – Ларифуги. Эта конструкция, управляемая рукой-джойстиком, может быть использована в самых разных сферах – от офисного помощника до исследователя космоса.

Далее глава региона проследовал в зону «Youth Expo. Регионы», где представлен выставочный павильон Самарской области и разработки наших учёных. Отметим, что всего на выставке представлено около 60 субъектов РФ. Дмитрию Азарову представили разработку Самарского медицинского университета – анатомический 3D-стол «Пирогов». Программное обеспечение оборудования ориентировано на студентов-медиков и на действующих врачей, в особенности хирургов, которые могут ознакомиться с подробной 3D-моделью конкретного органа. Детальная проработка плана действий при помощи анатомического стола даёт возможность минимизировать риски при проведении операций, сокращается время на реабилитацию пациентов. Инновационная разработка позволяет диагностировать различные заболевания и их стадии, есть множество других функций. Глава региона порекомендовал создателям разработать различные версии данного продукта, в том числе и для школьников. Кроме того, он отметил, что с точки зрения продвижения данного программного продукта на рынок, необходимо продумать и различные варианты оформления дизайна, поскольку это добавит дополнительные преимущества перед аналогами.

Дмитрий Азаров также осмотрел макет уникального этнокультурного парка «Дом Дружбы народов», который сейчас строится и откроется в Самаре в следующем году.

Подводя итоги осмотра выставочного стенда Самарской области, Дмитрий Азаров отметил, что наличие павильона региона крайне важно: «Сегодня наш регион завоевывает признание и известность не только в России, но и во всём мире. Нам необходимо достойно презентовать его, чтобы люди из самых разных стран знали, чем знаменита Самарская область. И ВМФС это отличная площадка для реализации этой задачи», – подчеркнул врио Губернатора Самарской области.

После осмотра экспозиции Дмитрий Азаров встретился с участниками ВФМС из Самарской области. Общение прошло в формате открытого диалога. Участники задали главе региона вопросы по различным темам, рассказали о своих проектах, озвучили волнующие их проблемы. В ходе встречи Дмитрий Азаров отметил, что многие проблемные вопросы необходимо решать совместно и предложил ребятам подготовить свои предложения для детального обсуждения и принятия конкретного решения по той или иной теме.

«Встреча с участниками из Самарской области была моей основной задачей при посещении ВФМС. От них я ждал и в итоге услышал идеи, рассказы о своих проектах, которые не просто можно реализовать – это надо делать в самое ближайшее время. И делать мы это будем вместе. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы талантливые, ответственные молодые люди вместе с нами формировали будущее и настоящее региона. От Самарской области на ВМФС поехали замечательные, талантливые, яркие люди, уже добившиеся успеха в своей жизни и профессии», – рассказал глава региона.

По итогам встречи с участниками Дмитрий Азаров дал ряд поручений министерствам и ведомствам Самарской области.