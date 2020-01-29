31 января 2020 года в 15.00 в здании администрации Октябрьского внутригородского района состоится общее собрания дольщиков объекта Димитрова 74А – 1-й, 2-й и 3-й секций — на котором будут обсуждаться вопросы порядка и условий достройки объекта, в также реализации предложенного механизма.

Напомним, 17 января в Минстрое Самарской области состоялась рабочая встреча с дольщиками самарского проблемного объекта Димитрова 74А, где министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым был озвучен механизм работы, благодаря которому появляется возможность завершения строительства объекта уже в ближайшие годы.

«Регион готов, за счет региональных средств поддержки и с привлечением регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства обеспечить дофинансирование стройки – отметил Евгений Чудаев – данная мера станет возможной при условии соблюдения требований Закона Самарской области от 05.07.2019 №84-ГД».

История долгостроя началась в 2004 году, когда СРО ОООИ «Единство» приступило к строительству 10-этажного четырехсекционного дома на ул. Димитрова, 74а. Секции полностью возвести не удалось. Руководитель «Единства» в 2011 году был осужден по статье 201 УК РФ на пять лет. В 2008 году инициативными дольщиками было создано некоммерческое партнерство «Димитрова, 74а», впоследствии переименованное в Ассоциацию по защите прав и законных интересов участников долевого строительства, которая наняла подрядчика — ООО «КапиталСтрой». Ряд сложностей удалось решить – например, с проведением внешних коммуникаций. До середины 2019 года строительные работы двигались, но сегодня ситуация снова зашла в тупик.

Для правительства Самарской области задача по решению вопроса обманутых дольщиков находится в числе приоритетных. «Одна из важнейших проблем нашего региона — завершение объектов долевого строительства, которые у нас числятся в реестре проблемных. Работа эта сегодня получила мощный импульс во всех субъектах. Везде межведомственные комиссии в той или иной форме работают энергично. Президентом задача здесь поставлена четко», — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседание межведомственной комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства. По итогам работы 2019 года в регионе исключены из перечня проблемных 12 жилых домов и удовлетворены права требования 1147 человек.