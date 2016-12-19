В понедельник, 5 декабря, Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке» и приняло решение направить их в Госдуму для обсуждения и утверждения.

Владимир Путин поручил Правительству создать необходимые документы для запуска государственного компенсационного фонда долевого строительства, поручения были даны еще в мае. Ответственным ведомством было назначено Министерство строительства и ЖКХ России, а персонально ответственным – его глава, Михаил Мень. Фонд должен собирать деньги с застройщиков и возмещать их дольщикам в случае банкротства строительной компании.

В начале ноября министерство разместило проект поправок в закон, который должен создать и закрепить законодательную базу для запуска компенсационного фонда. В размещённом тексте много положений про защиту дольщиков, но если вчитаться между строк, оказывается, что законопроект совсем не о том.

По новому закону, чтобы построить дом используя долевое участие, строительная компания должна перечислить в фонд 1% от общей стоимости долевых договоров. После этого фонд дает допуск на строительство дома – фирме застройщику.

В случае же, если у строительной компании случаются любые проблемы.. – подрядчик не завёз стройматериалы, банк не дал кредит и нужно искать других контрагентов, и они идут в арбитраж — а у любого крупного застройщика арбитражей может быть много, то фонд без колебаний начинает процедуру банкротства и вводит внешнее управление в этой компании.

После всех этих процедур фонд назначает новое руководство в компании и достраивает дом, а потом продаёт квартиры.

Дольщики при этом получают либо денежные компенсации (вложенных средств) либо квартиры. На усмотрение фонда.

Как сообщает издание Мосмонитор , прикрываясь поручением Президента, законопроекты буквально «тащат» не гнушаясь никакими методами. Причем такое рвение вполне объяснимо: под знаменем защиты дольщиков появляется возможность беспрецедентного и бесконтрольного обогащения, а дольщики? А причем тут они? Кого они реально волнуют, когда на кону такие деньги и возможности?

Стоит отметить, что документ после рассмотрения в правительстве, которое, как ранее упоминалось, прошло в понедельник, был направлен в Госдуму.

Формально оценка регулирующего воздействия проходится в данный момент.

Скорее всего всё пройдет гладко и с 1 января фонд начнёт работать, как и положено по этому закону. Что делать застройщикам и дольщикам, в каком правовом поле им работать — не ясно никому.