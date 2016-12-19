В 2017 году в России появится государственный компенсационный фонд долевого строительства2016-12-09 18:50
В понедельник, 5 декабря, Правительство России рассмотрело поправки в законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке» и приняло решение направить их в Госдуму для обсуждения и утверждения.
Владимир Путин поручил Правительству создать необходимые документы для запуска государственного компенсационного фонда долевого строительства, поручения были даны еще в мае. Ответственным ведомством было назначено Министерство строительства и ЖКХ России, а персонально ответственным – его глава, Михаил Мень. Фонд должен собирать деньги с застройщиков и возмещать их дольщикам в случае банкротства строительной компании.
В начале ноября министерство разместило проект поправок в закон, который должен создать и закрепить законодательную базу для запуска компенсационного фонда. В размещённом тексте много положений про защиту дольщиков, но если вчитаться между строк, оказывается, что законопроект совсем не о том.
По новому закону, чтобы построить дом используя долевое участие, строительная компания должна перечислить в фонд 1% от общей стоимости долевых договоров. После этого фонд дает допуск на строительство дома – фирме застройщику.
Дольщики при этом получают либо денежные компенсации (вложенных средств) либо квартиры. На усмотрение фонда.
Как сообщает издание Мосмонитор, прикрываясь поручением Президента, законопроекты буквально «тащат» не гнушаясь никакими методами. Причем такое рвение вполне объяснимо: под знаменем защиты дольщиков появляется возможность беспрецедентного и бесконтрольного обогащения, а дольщики? А причем тут они? Кого они реально волнуют, когда на кону такие деньги и возможности?
Стоит отметить, что документ после рассмотрения в правительстве, которое, как ранее упоминалось, прошло в понедельник, был направлен в Госдуму.
Формально оценка регулирующего воздействия проходится в данный момент.
Скорее всего всё пройдет гладко и с 1 января фонд начнёт работать, как и положено по этому закону. Что делать застройщикам и дольщикам, в каком правовом поле им работать — не ясно никому.
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