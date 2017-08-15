Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимиром Васильевым поддержал предложение поручить Генпрокуратуре РФ провести проверку обращений обманутых дольщиков, об этом пишет издание “Версия-Саратов” .

Владимир Путин поддержал инициативу Васильева поручить Генпрокуратуре провести проверку обращений обманутых дольщиков. “Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, мы бы ответили на вопросы людям”, — предложил Васильев в ходе рабочей встречи. “Хорошо”, — ответил глава государства.

Владимир Васильев более подробно рассказал о ситуации с дольщиками:

“Сейчас, в частности, по обманутым дольщикам у нас есть понимание, что, во-первых, мы провели это у нас на федеральном уровне, есть постоянная рабочая группа, мне поручено возглавить её в Думе, мы регулярно собираемся, решаем конкретные вопросы. Председатель Думы, Вячеслав Володин, направил письмо в регионы, у нас уже в ряде регионов проведены аналогичные слушания и созданы такие же рабочие группы. То есть мы выстраиваем сверху донизу вертикаль парламентского контроля, вовлекаем туда исполнительную власть, дело идёт.

Мы сейчас в это включились. Появились очень интересные новые инструменты. Например, Московскую область слушали у нас в Думе с приглашением застройщиков, и люди смотрели в глаза застройщику. Тоже немаловажная вещь. Посмотрели, так и надо работать. Всё это, естественно, средства массовой информации высвечивают. Мы берём здесь на себя тоже ответственность. Идёт скрупулёзная работа в открытом режиме. Дольщики сами участвуют в контроле. Это очень важно”, – уточнил Васильев.

В начале июля под руководством Вячеслава Володина в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросу защиты прав и интересов участников долевого строительства, где присутствовали обманутые дольщики, представители застройщиков, страховых компаний и правительства. В ходе них спикер Госдумы предложил провести аналогичные слушания на уровне законодательных собраний регионов.