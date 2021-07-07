Благодаря льготной программе банка «ДОМ.РФ» улучшены жилищные условия около 3000 врачей, сумма кредита превысила 6 млрд рублей. Наибольший рост в 2021 году зафиксирован в Самарской области – в 5,5 раза.

В топ-5 также вошли Москва (4 раза), Санкт-Петербург (3,5 раза), Краснодарский край (почти 3 раза), Нижегородская и Свердловская области.

По словам директора Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игоря Ларина, программа оказалась востребована как для сотрудников государственных медицинских учреждений, так и частных клиник.

«Кредиты выдаем всем работникам системы здравоохранения вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования», — заключил он.

Медицинский кредит – оригинальная социальная программа банка ДОМ.РФ, реализованная для поддержки врачей в мае 2020 года. Медицинские работники берут кредиты под 6,7%. Спрос на продукт показывает уверенный рост: во втором квартале 2021 года выбросы выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.