20 марта начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019». Принять участие в конкурсе могут лидеры и руководители добровольческих и общественных организаций. Заявки по 14 номинациям будут приниматься до 16 июня на портале добровольцыроссии.рф.

Принять участие в конкурсе могут волонтёры, активисты, руководители общественных и государственных добровольческих организаций и объединений, трудовые коллективы, инициативные группы. Возраст участников ограничен только нижней границей – 8 лет. Это значит, что стать участников конкурса могут все, кто занимается волонтёрской деятельностью.

Конкурс проводится по 14 номинациям. 12 номинаций для физических лиц: «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Оберегая сердцем», «Помощь детям», «Смелые сердцем», «Вокруг меня», «Говорит волонтер», «Уверенные в будущем», «Равенство возможностей», «Организатор добровольчества», «Доброе дело», «Творческая работа». И 2 номинации для НКО и трудовых коллективов: «Волонтерский центр» и «Душа компании». Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте добровольцыроссии.рф в разделе «Конкурс».

Победители конкурса получат гранты на реализацию своих проектов в размере до 2 000 000 рублей и смогут пройти дополнительное обучение. Кроме того, лучшие проекты будут растиражированы и рекомендованы для реализации в регионах России.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится с 2010 года. Рекордным годом по количеству участников стал 2018 – 15835 заявок было подано. Трижды победителей на итоговом Международном форуме добровольцев награждал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В 2019 году Всероссийский конкурс «Доброволец России» вошел в платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на развитие добровольчества, повышение социальной активности и является частью национального проекта «Образование».