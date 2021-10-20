Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов заявил, что орган проведет детальный анализ нарушений бюджетного законодательства распределителями бюджетных средств по результатам доклада Счетной палаты об исполнении бюджета за 2020 год.

Сегодня на заседании Государственной Думы депутаты рассмотрели законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Уровень исполнения расходов составил 95,7 %, что превышает показатели 2019 года. Тем не менее в ходе обсуждения законопроекта председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин сообщил, что проверками было выявлено нарушений на общую сумму 338 миллиардов рублей. В связи с этим Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин дал парламентскому Комитету по контролю поручение проанализировать замечания Счетной палаты к исполнению бюджета за 2020 год.

Михаил Романов отметил, что члены Комитета уже начали работу над докладом Счетной палаты.

- 338 млрд рублей – это чуть больше, чем полугодовой бюджет моего родного Санкт-Петербурга на 2021 год. Доходная часть городской казны в этом году без учета осенних корректировок составляет 651,7 млрд рублей. То есть исполнители федерального бюджета допустили нарушений на сумму, которая могла бы обеспечить шесть месяцев жизни города федерального значения, второго по величине мегаполиса России, Северной столицы страны, где функционируют некоторые федеральные органы власти. Включая строительство капитальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, исполнение всех многочисленных обязательств по оказанию мер социальной поддержки граждан и т.д. Алексей Кудрин, рассказывая о выявленных нарушениях, пояснил, что они связаны с ошибками в бухучете, нарушениями федеральных законов и постановлений правительства при планировании и исполнении бюджета, нарушениями процедур госзакупок. Комитет по контролю проанализирует все выявленные СП факты нарушений, определит их намеренность или случайность и примет меры к выявлению и привлечению к ответственности нарушителей финансовой дисциплины в рамках действующего законодательства, – сказал Михаил Романов.

По мнению парламентария, от качества данной работы зависит качество формирования нового федерального бюджета и качество его исполнения.

- Прошлый бюджетный год был осложнен необходимостью экономической защиты граждан и бизнеса от влияния пандемии и ограничений, с ней связанных, а также беспрецедентным падением цен на нефть. Многие меры социальной поддержки граждан и предпринимательства вводились экстренно, возможно, не все государственные финансовые рычаги сработали синхронно, на ходу приходилось корректировать государственные программы, каждый регион реагировал на эпидемическую ситуацию по собственному усмотрению, при этом опираясь на федеральные деньги. По мере осложнения экономической ситуации одни социальные обязательства накладывались на другие, то отменялись, то возобновлялись вновь, то расширялись, то сужались, и так далее. В такой стрессовой для национальной экономики ситуации исполнение бюджета на 95,7 %, – это огромный труд и большое достижение, но и нарушения 338 млрд рублей мы пропустить не можем. Нет сомнений, что эти средства могли бы иметь очень полезное применение в любой отрасли национальной экономики или в регионе.

Если, как предположил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, нарушения могли быть допущены при строительстве социальных объектов, то есть школ, детских садов, больниц и поликлиник, это, на мой взгляд, является отягчающим обстоятельством, ведь люди ждут, когда эти учреждения заработают в полную силу. От этого зависит качество жизни граждан. А, согласно отчету СП, школы, детские сады и больницы пропали без вести. Необходимо детально разобраться в этой ситуации и предотвратить возникновение подобных случаев в будущем. Нельзя исключать, что для этого потребуется корректировка законодательства, регулирующего государственный заказ, – считает Михаил Романов.