Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал новое исследование Агентства Европейского Союза по основным правам (АОП), посвященное антисемитизму, последним предупреждением властям, которые должны начать действовать немедленно.

Согласно докладу Агентства, опубликованному в декабре 2018 года, не менее 89% опрошенных евреев заявили, что антисемитизм в ЕС значительно вырос за последние пять лет, причем 85% утверждают, что антисемитизм является самой серьезной проблемой, с которой они сталкиваются. Треть опрошенных в ходе исследования признались, что предпочитают не посещать еврейские события или еврейские учреждения из страха за свою безопасность.

В результате 38% европейских евреев рассматривают возможность покинуть Европу.

«Этот доклад демонстрирует все более невыносимый уровень давления, которое евреи чувствуют сегодня в Европе, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Они считают, что, несмотря на приверженность европейских лидеров борьбе с антисемитизмом, ситуация не улучшилась. Фактически за последние несколько лет она ухудшилась».

Почти треть респондентов – 30% – заявили, что лично сталкивались с антисемитскими нападениями. При этом 80% пострадавших утверждают, что не стали сообщать об инцидентах в полицию или другие органы власти.

«Почему так мало евреев готовы даже сообщать об антисемитских инцидентах в полицию или другие органы власти? Возможно, ответ кроется в выводе исследования: антисемитские притеснения в странах ЕС настолько распространены, что уже стали нормой», – добавил президент ЕЕК.

Результаты доклада основаны на крупнейшем исследовании по антисемитизму, включавшем опрос 16 400 респондентов из всех государств-членов Европейского Союза.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Источник: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК