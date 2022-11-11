АО «РНГ» – федеральный партнер проекта. Имена призеров были объявлены во время итоговой конференции.

Приём заявок второго сезона премии «Экология – дело каждого» стартовал 1 марта и продлился до 1 октября. За это время в адрес проекта поступило беспрецедентное количество работ – более 45 тысяч. Участники из всех регионов России из 33 государств присылали свои работы в девяти номинациях. С помощью видеороликов, рисунков и фотографий они показали, насколько важно бережно относиться к природе, предложили собственные экологические инициативы и программы.

В этом году в премии участвовали дети из 11 новых стран – Венесуэлы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии, Ливана, Монголии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии.

Творчество ребят оценивала судейская коллегия. В ее состав вошли представители федеральных ведомств, известные журналисты, спортсмены и путешественники. Они определили победителей в каждой из утвержденных номинаций в трех возрастных группах.

«АО «РНГ» на постоянной основе поддерживает социальные проекты. Премия «Экология – дело каждого» – новая платформа для вовлечения детей и подростков в экологическую повестку. Это интересный и нужный проект. Воспитывается новое, осознанное поколение. Мы считаем это важным», – подчеркнул генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.

Призеры премии получили ценные подарки, денежные сертификаты и путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».