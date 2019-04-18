Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов открыл VI научно-практическую конференцию «Распределенная генерация 2019. Распределенная генерация как основа модернизации энергетики», которая стартовала сегодня в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина в Санкт-Петербурге.

В числе основных спикеров форума – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, а также председатель организационного комитета конференции Андрей Рудской и вице-президент компании Hyundai Heavy Industries г-н Ким Мюнг Хван. В дискуссиях конференции приняли участие более трехсот участников со всей страны: представители федеральных и региональных органов власти, профильных министерств, эксперты, представители компаний горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, тяжелой промышленности, генерирующих компаний, производителей энергетического оборудования.

Главная цель форума – объединение усилий предприятий энергетического комплекса и добывающих компаний России с целью широкого внедрения технологий распределенной энергии, инициирование изменений в существующую законодательную базу, регламентирующую развитие отечественной энергетической отрасли. В ходе отдельной дискуссии участники форума обсудили опыт реализации масштабных энергетических проектов в условиях Крайнего Севера.

Открывая конференцию, Михаил Романов отметил, что совершенствование законодательной базы в энергетической сфере имеет первостепенное значение как для модернизации российской энергетики в целом, так и для широкомасштабного развития распределённой генерации, в частности.

- Сегодня российский топливно-энергетический комплекс занимает лидирующие позиции в мировой энергетике: наши нефтяная и газовая отрасли – вторые по показателям добычи, электроэнергетика – пятая, угольная промышленность – шестая. Топливно-энергетический комплекс является одной из основ российской экономики, формирует 27% валового внутреннего продукта страны, 53% доходов бюджета, создает огромное количество рабочих мест, несет значительную социальную нагрузку. В нынешних непростых экономических и внешнеполитических условиях от того, насколько стабильно будет функционировать и развиваться топливно-энергетический комплекс, зависит очень многое. Именно он может выступить локомотивом развития инновационного сектора российской экономики, ускорить ее рост, способствовать повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.

В настоящее время по поручению Президента России Владимира Путина разработана Концепция национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России» и проект «дорожной карты» по его реализации. Документ определяет набор последовательных шагов по преобразованию существующей энергосистемы России в соответствии с идеологией «энергетики будущего». В ее основе лежат технологии накопления электроэнергии, распределенной генерации и «умных сетей», которые позволяют стирать границы между производителями и потребителями, позволяя последним отдавать излишки выработанной энергии в общую сеть.

Государство понимает, что сохранение и развитие надежного, конкурентоспособного и эффективного, в том числе, с точки зрения налоговых поступлений в казну, энергетического комплекса невозможно без адекватного законодательного обеспечения. Государственная Дума ФС РФ совместно с Правительством РФ и при деятельном участии отраслевого сообщества ведет активную работу в этой сфере, – сказал Михаил Романов.

Парламентарий напомнил, что, тем не менее, сегодня распределенная энергия фигурирует в документах стратегического планирования только как способ энергообеспечения удаленных и изолированных территорий.

- В законодательстве нет даже понятийного аппарата распределенной энергетики. Поэтому сегодня на Государственной Думе, а также на экспертном сообществе лежит большая солидарная ответственность за правовое регулирование новых моделей энергоснабжения. Я напомню, что в феврале 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий производство электроэнергии на объектах микрогенерации. Документ был инициирован Правительством РФ и сейчас активно дорабатывается в профильном комитете Государственной Думы.

Законопроектом предлагается ввести в законодательство об электроэнергетике понятие и критерии объекта микрогенерации. Эту инициатива будет способствовать развитию распределенной генерации в стране, а также работать на повышение надежности энергосистем, на нейтрализацию пиковых часов потребления и сокращение затрат на энергопотребление. Это один из начальных законодательных шагов в рамках внедрения модели активных энергетических комплексов промышленного типа под управлением энергоснабжающих самобалансирующих организаций, которое сейчас активно обсуждается и в Минэнерго, и в Государственной Думе – сообщил парламентарий.

Михаил Романов также напомнил о том, что вопросы эффективного производства энергии и ее рационального потребления поднимались в рамках V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который прошел в Санкт-Петербурге накануне с участием Президента России Владимира Путина.

- Выступая на пленарном заседании, глава государства напомнил всем присутствующим, что в 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете. Приоритеты нашего председательства – продвижение природосберегающих технологий во всех сферах, в том числе, и в энергетике. Владимир Путин отметил, что российские проекты в Арктике реализуются на основе самых современных экологических стандартов, но нужно их развивать и совершенствовать. В целях решения этой задачи наше государство последовательно создает условия, выгодные для бизнеса, который готов инвестировать средства в освоение Арктики с ее непростыми климатическими условиями и скупо развитой инфраструктурой. Еще одним обременяющим фактором для инвесторов является необходимость при реализации инновационных проектов в арктической зоне считаться с традиционным укладом жизни малых народов Севера. Но для успеха компаний, которые готовы внедрять инновационные технологии на территории Арктики, всю эту дополнительную нагрузку в значительной степени готово взять на себя государство. В рамках арктического форума Президент России Владимир Путин озвучил задачу для Правительства России и для Государственной Думы – разработать специальный федеральный закон об особой системе преференций, направленных на поддержку инвесторов арктической зоны. Эта работа должна быть проделана оперативно, уже осенью Президент ждет введение новых норм в действие. Я уверен, что эта инициатива будет эффективно способствовать и развитию распределенной генерации, – сказал Михаил Романов.