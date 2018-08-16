17 студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева успешно завершили летний трудовой семестр Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный» – 2018. Студотряд «Эридан» продемонстрировал лучшие производственные показатели, уверенно опередив 16 других коллективов.

Всего участниками юбилейной, V Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный стали более 200 студентов из 13 регионов Российской Федерации. На протяжении двух месяцев бойцы строительных отрядов трудились на инфраструктурных объектах технического комплекса космодрома и микрорайона «Звездный».

Стройотряды Самарского университета – постоянные участники всероссийских студенческих строек на Восточном с момента их организации в 2014 году. Они вносят значительный вклад в развитие главного гражданского космодрома России. Так, зимой 2018 года бойцы отряда «Эридана» перевыполнили план почти на 200%, установив абсолютный рекорд студенческой стройки на Восточном.

Для будущих специалистов работа в строительных отрядах не только позволяет принять участие в реализации масштабных проектов национального значения, но и дает возможность лично познакомиться с будущим местом работы. Сейчас несколько выпускников Самарского университета, принимавших участие в первых студенческих стройках на Восточном, строят здесь успешную профессиональную карьеру и обеспечивают запуски российских ракет с этого уникального космодрома.

Студенты прибывают в Самару 29 августа на железнодорожный вокзал несколькими группами:

Екатеринбург-Самара, поезд прибывает в 13:53 по местному времени (5 человек во главе с командиром отряда);

Москва-Самара, поезд прибывает в 16:52 по местному времени (9 человек).

Для аккредитации на съемку на железнодорожном вокзале обращаться: +79171583348, Ольга Бухнер.

Для справки.

Движение студенческих строительных отрядов существует в Самарском университете с 1956 года. Сейчас сводный студотряд объединяет более 300 студентов. Они работали на космодромах Восточный и Плесецк, олимпийских объектах в Сочи, на объектах корпорации Росатом и многих других стройках национального масштаба.