Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов уверен, что ужесточать ответственность за вождение в нетрезвом виде можно и до более строгих санкций, если этого потребует объективная ситуация, и количество повторных «пьяных» ДТП не уменьшится. Парламентарий допустил возможность введения пожизненного лишения прав для нетрезвых водителей-рецидивистов.

Сегодня Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, увеличивающие до трех лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это. Сейчас наказание составляет два года. Также предлагается увеличение размера штрафа (от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет) и исключение наказания в виде обязательных работ.

Михаил Романов отметил, что не снижающаяся статистика «пьяных» дорожных трагедий и несчастных случаев является тревожным поводом для рассмотрения возможности дальнейшего ужесточения наказания за езду в нетрезвом виде. В 2020 году в России совершено 12 845 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

- Ежегодно на 5% увеличивается число повторных случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде. В 2018 году этот показатель равнялся 10% от общего числа привлеченных к ответственности по статье 264.1 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), в 2019 – 15%, а в 2020 году – 20%. В ряде регионов этот процент и того выше, например, в Удмуртии рецидивы «пьяной» езды составляют почти половину преступлений по данной статье, – отметил Михаил Романов.

Парламентарий подчеркнул, что действующие санкции не являются заградительной мерой для нарушений подобного рода. Так, распространены случаи, когда граждане получали за повторные случаи пьяного вождения наказание в виде обязательных работ и, «погасив» свою судимость, вновь садились за руль в нетрезвом состоянии. Есть прецеденты, когда водители совершали более десятка подобных преступлений, были осуждены по несколько раз и вновь уличались в «пьяной езде».

- Подобные ситуации говорят нам о том, что борьба с этим видом преступлений не окончена, как, к сожалению, не заканчивается исчисление травмирования и гибели людей в ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. Полагаю, что введение пожизненного лишения прав в повторных случаях «пьяной» езды должно стать следующим шагом по ужесточению наказания за подобные преступления. Эта мера, на мой взгляд, станет самой надежной защитой безопасности общества от нетрезвых рецидивистов за рулем, – сказал Михаил Романов.