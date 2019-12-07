18 декабря 2019 года в УК «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253А) состоится областной Форум гражданских инициатив.

В рамках Форума будет организована работа тематических секций, в ходе которых планируется обсуждение лучших практик гражданских инициатив в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие»), а также выступления победителей Фонда Президентских грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества.

В Форуме примут участие около 1500 человек: представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, депутаты различного уровня, органы территориального общественного самоуправления и некоммерческие организации Самарской области.

Форум гражданских инициатив проводится в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И. Азарова по итогам встречи с руководителями НКО – победителями первого конкурса 2019 года Фонда президентских грантов, состоявшейся 14 июня 2019 года.

В Самарской области сформировалась хорошая практика поддержки реализации гражданских инициатив, выработан работающий единый механизм, содействующий реализации социальных проектов некоммерческих организаций. Такой богатый опыт реализации гражданских инициатив некоммерческими организациями, опыт взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти Самарской области достоин тиражирования и широкого освещения.

Институты гражданского общества в Самарской области сегодня охватывают буквально все сферы общественной жизни и развиваются очень динамично. В Самарской области в настоящее зарегистрировано более 4,5 тысяч некоммерческих организаций. По факту сформирована разветвленная система общественных органов, которая дает возможности для реализации самых разнообразных гражданских инициатив.

Поддержка институтов гражданского общества – одна из важнейших задач государственной власти. Для такой поддержки в стране и в Самарской области созданы реально работающие механизмы, которые позволяют вовлекать широкую общественность в решение важнейших социальных задач. Самарская область является одним из лидеров в стране по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом, в частности, свидетельствует рейтинг субъектов РФ по поддержке НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Согласно этому рейтингу, Самарская область занимает в нем 4-е место из 85 субъектов Российской Федерации.

НКО Самарской области активно и успешно участвуют в конкурсах на получение Президентских грантов. В 2017 году победителями в них стали 63 НКО, которые получили на реализацию своих проектов 112,3 млн рублей. В 2018 году гранты выиграли уже 84 НКО, объем финансирования достиг 137,5 млн рублей. А в конкурсах 2019 года 82 самарских проекта получили гранты на общую сумму 160,7 млн рублей – это четвертый результат по стране.

Кроме того, три проекта самарских НКО включены в ТОП–100 лучших проектов России 2017 года, это проект «Дорога добра» автономной некоммерческой организации «Центр информационного развития «Генезис»», проект «Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест – 2018» Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» и проект «Жизнь – в движении!» Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев».

В последние годы наблюдается общественная активность и на муниципальном уровне. Растет количество инициативных заявок на реализацию общественных проектов в рамках Государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы – Губернаторский проект «СОдействие». Так, в 2017 году поступило 13 заявок, в 2018 – 74, в 2019 – 167. За 2017–2019 гг. на реализацию общественных инициатив направлено 298,966 млн рублей.

На Форуме будут организованы презентации лучших общественных практик, обмен опытом, мастер-классы, практические консультации представителей СОНКО силами специализированных ресурсных центров, секционное обсуждение возможностей участия СОНКО в реализации национальных проектов России по направлениям «Человеческий капитал» и «Комфортная среда для жизни».