Компания выделила финансовые средства на оказание поддержки неизлечимо больным детям и закупку расходных материалов на 2023 год.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» поддерживает хосписы для детей и молодых взрослых на территории Москвы и Московской области. В общей сложности на попечении учреждений находится около тысячи семей. Благодаря проектам и программам организации они бесплатно получают необходимую всестороннюю помощь.

«Фонд на постоянной основе предоставляет подопечным медицинское сопровождение, психологическую, социально-правовую и благотворительную поддержку. Финансовая помощь АО «РНГ» дает нам возможность оперативно пополнять запас расходных материалов, которые входят в регулярные посылки для наших семей», – отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Елена Куперштох.

Компания уже не первый год помогает некоммерческой организации. Ранее было выделено 2 млн рублей на приобретение специализированных колясок и ходунков для тяжелобольных детей, а также закупку энтерального питания, предназначенного для пациентов, которые не могут есть самостоятельно.

«С фондом «Дом с маяком» мы сотрудничаем уже не первый год. Планируем и дальше оказывать содействие их благородной деятельности», – прокомментировал генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.