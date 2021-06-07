Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов убежден, что кредитные услуги могут и должны иметь цивилизованный формат, не угрожающий благополучию граждан. Сегодня Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении изменения в закон о потребительском кредите, направленные на защиту прав заемщиков.

Согласно принятым поправкам, финансовым организациям запрещается навязывать клиентам дополнительные услуги при предоставлении кредитов. Так, в кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения очередного платежа.

Исключается возможность навязывания по кредитным договорам на срок свыше года условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей. Кроме того, уточняется порядок расчета полной стоимости потребкредита, а также расчета предельного размера неустойки, штрафа или пеней за просрочку по возврату кредита или уплате процентов на его сумму.

Комментируя данную инициативу, Михаил Романов отметил, что депутаты продолжают системную работу по защите прав заемщиков.

- Принятый Государственной Думой законопроект разрабатывался правительством и Центральным банком в целях защиты граждан от банковских механизмов навязывания дополнительных услуг и извлечения дополнительной прибыли помимо процентов по кредиту при предоставлении населению кредитных продуктов. Так, например, неснижаемый остаток – это практически банковская заморозка части счета клиента в интересах банка. То есть заемщик берет эти деньги взаймы у банка, платит по ним проценты, но распоряжаться ими не имеет права. Таким образом, банк получает двойную выгоду: зарабатывает на деньгах, которые фактически не давал в долг, и страхует свои средства от невозвращения. Эксперты финансового блока правительства, Центробанка, а также депутаты Государственной Думы на основе мониторинга работы кредитных организаций и обращений граждан пришли к выводу, что эта банковская уловка по сути дела даже не может считаться услугой, а является дополнительной наценкой на кредитный продукт. Понятно, что, когда срочно нужны деньги, порой у людей нет просто времени искать условия без дополнительных обременений. Именно поэтому государство обязано само регулировать эти условия в пользу заемщиков. Государственная Дума во исполнение поручений президента России Владимира Путина последовательно занимается этой проблематикой, создавая в сотрудничестве с правительством и Центробанком прочную, гибкую и эффективную систему защиты заемщиков, – сказал Михаил Романов.

Парламентарий подчеркнул, что этим же целям служат установленный принятыми поправками лимит неустойки по просроченным платежам – не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности – и исключение единовременной оплаты страховки по кредиту.

- Кредиты любых сроков, размеров и разновидностей, увы, стали распространенным явлением в связи с пандемийным кризисом, который задел российскую экономику и негативно повлиял на благосостояние граждан. При этом не все банки добросовестно ведут торговлю своими деньгами. Некоторые кредитные организации, почувствовав повышение спроса, стали применять спекулятивные схемы и инструменты давления на клиентов. Это недопустимо. Сейчас мы законодательным путем закроем возможность применения подобных практик, а в перспективе следует пересмотреть систему санкций, которые регулятор, Административный или Уголовный кодексы могут накладывать на недобросовестные банковские структуры. Полагаю, что банковский сектор в большинстве своем должен положительно отозваться на принимаемые поправки, так как новые правила в целом служат более понятному, строгому и стройному регулированию кредитных отношений между банками и гражданами, – убежден Михаил Романов.