Предприниматели, которым нужны средства на развитие или текущие потребности бизнеса, могут воспользоваться льготным микрозаймом Гарантийного фонда Самарской области. Сегодня в ГФСО действуют пять антикризисных программ, ставка по которым не превышает 4,25%. Главная особенность этих программ – оперативное принятие решений. Уже на следующий день после подачи пакета документов любой предприниматель, независимо от сферы его деятельности, может получить «дешевые деньги».

Созданию комфортных условий для ведения бизнеса сегодня в регионе уделяется особое внимание. «Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

«Гарантийный фонд выдал уже 178 займов на общую сумму 291 млн рублей. Мы постарались учесть все аспекты, поэтому кроме низких ставок максимально упростили процедуру оформления, в том числе сбора пакета документов и финансового анализа. Документы можно подать дистанционно – этого будет достаточно для получения предварительного решения, которое специалисты ГФСО принимают максимально оперативно», – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из получателей микрозайма стал владелец сети кофеен «Хюггешная» Дмитрий Сидухин. Первую кофейню он открыл в 2018 году, в парке Гагарина, позже там появилась вторая точка. Несмотря на то, что в период пандемии работа заведений общественного питания была приостановлена, предприниматель смог сохранить свое детище. Во многом, ему помогли меры господдержки, принятые в этот период на федеральном и региональном уровнях. «Как представители пострадавшей отрасли, мы получили субсидию на неотложные нужды и на дезинфицирующие мероприятия. Кроме того, обратились за микрозаймом в Гарантийный фонд», – рассказал Дмитрий Сидухин.

Благодаря льготным средствам, предприниматель решился на открытие новой торговой точки формата «возьми с собой» на ул. Ленинградской. «Мы смогли быстро собраться с духом и начать искать новые локации, возможности развития. Очень важно, что в такой сложный период, который ты никак не мог спрогнозировать, есть поддержка со стороны региона. Мы активно мониторили сайт mybiz63.ru, чтобы быть в курсе происходящего, там же узнали о новых антикризисных программах и буквально побежали оформлять льготный микрозайм», – поделился своим опытом Дмитрий Сидухин.