Группа компаний «Сигма» – это пример агропромышленного холдинга, который за достаточно короткий срок смог достичь впечатляющих результатов. Компанию в 2016 году основал Михаил Чебанов, начав свой путь с оптовой торговли зерном. Однако благодаря стремительному развитию в 2022 году компания расширила свою деятельность, занявшись торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными.

На сегодняшний день штаб-квартира холдинга находится в Ростове-на-Дону, столице Южного федерального округа. ГК «Сигма» с гордостью занимает лидирующую позицию в сельском хозяйстве. Холдинг включает предприятия в различных районах Краснодарского края, таких как Каневский, Ейский, Лабинский, Тимашевский и Новопокровский, имея земельный фонд в размере 65 тысяч гектаров. Значительная часть этой площади отведена под выращивание озимой пшеницы, а объем экспорта составляет 20,7%. Новым амбициозным проектом ГК «Сигма» стало выращивание фундука. За последние 7 лет площадь садов была увеличена в семь раз – с 61 до 454 гектаров, и компания стремится достичь 1000 гектаров и сократить импорт орехов до 5%.

Основное направление деятельности агрохолдинга – растениеводство, животноводство, садоводство и переработка. Кроме того, компания производит и реализует семена различных сортов пшена как на территории России, так и в других странах, включая Таджикистан и Туркменистан. В сферу деятельности также входит производство сахарной свеклы и ее переработка в сахар, а также запущена собственная мельница. Экспорт продукции собственного производства, включая зерно, жом и мелассу, также является одним из ключевых направлений компании.

Богатый опыт, профессионализм и вовлеченность руководства ГК «Сигма» положительно сказались на впечатляющих показателях. В 2022 году урожайность холдинга составила порядка 65 центнеров с гектара, а общий валовой сбор превысил 700 тысяч тонн. Эти успешные результаты позволили компании представить сельскохозяйственную отрасль на форуме «Бизнес-диалог Куба-Россия» в Гаване.

Михаил Олегович Чебанов, учредитель агрохолдинга «Сигма», подчеркивает, что компания с самого начала своего развития придерживается «ответственной экономики» и политики корпоративной социальной ответственности. Компания активно поддерживает инфраструктурные проекты муниципалитетов, развивает спорт в регионе, сотрудничает с благотворительными фондами и оказывает поддержку семьям мобилизованных граждан.

Основывая свой успех на труде и эффективности, ГК «ТД “Сигма“» не только демонстрирует высокие производственные результаты, но и активно участвует в реализации национального проекта “Производительность труда”. Компания внедряет передовые технологии и проявляет особое внимание к своим сотрудникам и окружающей среде. По плану компания активно сотрудничает с концернами «Агромастер» и «Казаньсельмаш», переоборудуя производственные мощности и технику на отечественные модели. Компания также переходит с импортных удобрений и средств на экологичные и не менее эффективные дженерики.

ГК «Сигма» неустанно стремится к совершенству, и ее успешный путь вдохновляет и подтверждает, что совместное развитие бизнеса и социальной ответственности является надежным путем к процветанию и устойчивому развитию.

Источник: Блокнот

Фото: ГК «ТД “Сигма“»