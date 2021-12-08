На прошедшем в среду, 22 декабря, заседании подвели итоги пятилетней работы Общественной палаты третьего созыва. В новом году совещательный и консультативный орган Самары обновит свой состав.

За плодотворную совместную работу членов Общественной палаты поблагодарила Глава Самары Елена Лапушкина:

«Вы всегда стремитесь детально разобраться в любом вопросе. Именно с вами мы советовались, чтобы принимать решения, которые бы максимально отвечали интересам жителей города. Вместе с вами мы приняли ряд важнейших системных решений, которые и дальше будут работать на благо жителей Самары».

Председатель Общественной палаты третьего созыва Сергей Семченко доложил о результатах пятилетней работы. В своем докладе он отметил, что за это время был пройден путь трансформации общественно – государственного диалога.

«Общественная палата, как ключевой институт гражданского общества, реагировала на события в общественной жизни, принимаемые властью решения. Мы анализировали их возможные последствия, реакцию граждан, взаимодействуя с представителями социальных групп, лидерами общественного мнения, органами власти для того, чтобы общественные интересы были учтены муниципалитетом при принятии решений», – отметил Сергей Семченко.

Общественная палата активно участвовала в обсуждении реформы местного самоуправления: было проведено около 15 круглых столов, семинаров, более 7 расширенных заседаний Совета Общественной палаты, совместные заседания с городской Думой.

Кроме того, Общественная палата выступила инициатором создания новых институтов местного самоуправления – общественных советов микрорайонов Самары. Для 85 объединений были проведены инструктивные занятия по организации работы.

Члены городской Общественной палаты принимали активное участие в реализации ежегодных масштабных проектов российского и международного уровней, таких как Всероссийский семинар «Конкурс «Учитель года», молодежный форум «Иволга», Международный форум «Волга – Янцзы», Всероссийский форум «Педагогическая гавань», собравший в 2020 году более 11 тысяч участников.

Опираясь на взаимодействие с региональной Общественной палатой, профильными некоммерческими организациями и общественными объединениями, научным и профессиональным сообществом членами городской Общественной палаты были подготовлены предложения по результатам общественной экспертизы. Речь идет о таких важных аспектах жизни города, как организация транспортного обслуживания населения, анализ удовлетворенности выполнением работ по проекту «Комфортная городская среда», оценка эффективности организаций, управляющих многоквартирными домами, обсуждение законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными, а также обсуждение проектов 5 очереди набережной.

Напомним, состав Общественной палаты формируется на основе добровольного участия жителей Самары, имеющих заслуги перед городом. Ряд кандидатур определяются Главой городского округа Самара. Кроме того, в состав Палаты входят представители общественных советов и некоммерческих организаций.

Палата, созданная как площадка для широкого диалога, обсуждения гражданских инициатив является местом проведения общественной экспертизы ключевых принимаемых решений, имеющих важное стратегическое значение, а также местом аккумулирования и обобщения общественных предложений, которые направляются на рассмотрение Главы города.