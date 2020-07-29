Миллиардер, совладелец «Росевробанка» и венчурный инвестор Сергей Гришин считает, что глобальная экономика претерпела кардинальные изменения после пандемии коронавируса. В чем они заключаются и как отреагирует на них российская экономика, предприниматель рассказал «Российской газете».

В целом наблюдения эксперта можно назвать оптимистичными, но фондовый рынок, считает Гришин «похоже, совсем оторвался от действительности, отчетности и прогнозы часто не коррелируют с реальными котировками». Высок риск образования «финансового пузыря», и у Гришина даже есть свои соображения по поводу того, когда он лопнет, но их банкир не озвучивать не стал.

По мнению Гришина, соответствующий современным стандартам уровень эпидемиологической безопасности могут обеспечить только роботизированные и автоматизированные производства, в которые сегодня необходимо инвестировать как можно активнее. Также очень перспективными, по мнению Гришина, являются инвестиции в инновации в сфере здравоохранения, дистанционного образования и т.п. отраслей и технологий. Необходимо принять все меры, чтобы эти инновации, действительно поражающие воображение, однако весьма дорогостоящие, не увеличили еще больше разрыв между богатыми и бедными.

США и Россия, по мнению Гришина, пережили кризис достойно и продемонстрировали при этом способность к конструктивному диалогу. Однако обе страны сейчас вынуждены решать одну проблему – возвращение практически выведенных за их пределы внутренних производств. Транснациональные корпорации США не горят охотой к этому – они прекрасно чувствуют себя и в странах Азии. В России же внутреннее производство было практически разрушено еще в 90-е, и сейчас его приходится буквально создавать заново.