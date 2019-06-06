Резервный металл показал максимальный рост за последние пять лет, сообщает издание Версия .

Одновременно большинство золотодобывающих компаний показали рекордный рост стоимости акций. У некоторых из них помимо общей конъюнктуры рынка рост стал следствием привлечения дополнительного финансирования и структурных изменений.

Например, один из лидеров отрасли – золотодобывающая компания Petropavlovsk (основной акционер – казахский бизнесмен Кенес Ракишев) практически одновременно разместила конвертируемые еврооблигации с погашением в 2024 году на 125 миллионов долларов.

Ставка купона по новым бондам составила 8,25% годовых, который будет выплачиваться раз в квартал. При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией 22,5% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.

Вырученные средства от выпуска облигаций компания намерена использовать на строительство на руднике “Пионер” производственного объекта, стоимость которого оценивается в 25-30 миллионов долларов.

В середине апреля основной акционер компании Кенес Ракишев в интервью газете «Ведомости» рассказал, что компания с помощью Газпромбанка уже рефинансировала кредитные обязательства компании IRC, входящей в Petropavlovsk, а капитализация IRC за последние несколько месяцев выросла на 50%.

Спустя два месяца после заявления Ракишева о перспективах компании, практически одновременно с новостью о размещении бондов на бирже зафиксирован рекордный за последний год рост акций золотодобывающей Petropavlovsk.

Компания также заявила, что выкупит все существующие евробонды на 78 миллионов долларов после увиденной заинтересованности от держателей этих бумаг.

Некоторые эксперты предсказывают дальнейший рост стоимости золота – до 1400 долларов за унцию. Если этот прогноз оправдается, рынок золота может ожидать очередная волна повышения интереса со стороны крупнейших мировых инвесторов.