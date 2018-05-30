Эксперты Общероссийского народного фронта в Самарской области провели выездной мониторинг реализации приоритетного госпроекта «Формирование комфортной городской среды» на территории областного центра. Мероприятие прошло совместно с жителями, представителями управляющих компаний и районных администраций, специалистами департамента городского хозяйства и экологии города Самары. Общественники пришли к выводу, что недостаточная открытость и прозрачность в реализации проекта приводит к нареканиям со стороны жителей и необходимости проведения подрядчиком повторных работ.

Член регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Самарской области Екатерина Гудзима сообщила, что в региональное отделение ОНФ по итогам благоустройства дворов и городских общественных зон в 2017 г. стали поступать обращения жителей о некачественном исполнении работ. Общественники вместе с жителями провели выездной мониторинг и выявили замечания по качеству реализации муниципальных контрактов по благоустройству в Самаре.

В частности, рядом с домом №23 по улице Клинической эксперты ОНФ обнаружили недемонтированные элементы старой детской площадки рядом с новыми современными конструкциями, над которыми опасно нависают сухие ветки старого дерева. Укладка асфальтового покрытия во дворе домов №99 и 101 по улице Красноармейской выполнена без выравнивания уклона, отметили эксперты ОНФ, в результате чего после дождя происходит подтопление и разрушение фундамента зданий. Аналогичную ситуацию общественники обнаружили и рядом с домом №140 на улице Победы.

«Даже там, где на первый взгляд удачно выполнено благоустройство детской площадки с мягким покрытием для малышей и спортивной площадки для взрослых – во дворе дома номер два по улице Осипенко, при более детальном знакомстве активисты ОНФ выявили существенные недоработки подрядчика: отсутствие песка на детской площадке, чернозема на клумбах, остатки бетона на игровой площадке и деформацию покрытия. Всего у общественников на контроле 49 адресов, где есть нарекания жителей по качеству выполненного благоустройства», – сообщила Гудзима.

Совместно с представителями департамента благоустройства, управляющих компаний и подрядчика эксперты ОНФ планируют выработать решение по устранению нареканий граждан в рамках гарантийных обязательств подрядчика уже в течение месяца.

Напомним, что в 2017 г. по Программе формирования комфортной городской среды в Самарской области было отремонтировано около 1,5 тыс. объектов городской инфраструктуры, израсходовано 2,2 млрд средств из бюджета.

Екатерина Гудзима также отметила, что при реализации программы в текущем году необходимо учесть недостатки, допущенные ранее, и на сайтах муниципальных образований разместить информацию о том, какие адреса, в какие сроки и в каком объеме будут отремонтированы. Прозрачность и открытость информации о благоустройстве городского пространства обеспечит своевременность общественного контроля, качество выполняемых работ и позволит не допустить фактов, когда департамент городского хозяйства и экологии сообщает о выполнении работ, которые по факту выполнены не были. Так, например, жители дома №103 по улице Молодогвардейской получили письмо, в котором сообщается, что у них во дворе был выполнен ремонт асфальтового покрытия, парковочных мест и входной группы, что полностью не соответствует действительности.

«Общественность вправе ожидать, что благоустроенные дворы и площадки будут служить людям не один год, и Народный фронт будет добиваться прозрачности реализации программы благоустройства в 2018 г., соответствия качества работ современным стандартам», – подытожила Гудзима.