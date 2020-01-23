Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении проект Закона «О почетном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”. Проект внесен Президентом России Владимиром Путиным.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться «городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Основаниями для присвоения почетного звания являются награждение предприятий, располагавшихся в 1941 – 1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны. Ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Комментирует Михаил Романов:

- Инициатива Президента России расширяет перечень почетных званий для награждения городов России, жители которых приняли самое активное участие в защите нашей страны от фашистских захватчиков. Сегодня в России 12 городов-героев, Брестская крепость-герой и 45 городов воинской славы. Жители этих городов, в том числе моего родного Ленинграда, проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Новое звание “Город трудовой доблести” восстановит историческую справедливость, так как славы и памяти безусловно заслуживают не только боевые, но и трудовые подвиги граждан нашей страны во время Великой Отечественной войны. Под лозунгом «Все для фронта, все для Победы» в тылу работали промышленные предприятия, в том числе эвакуированные из прифронтовой зоны. Там у доменных печей, у станков, в пекарнях и так далее в тяжелейших условиях и в нечеловеческом темпе работали обычные горожане, зачастую – старики, инвалиды, женщины и подростки. Их вклад в Великую Победу – огромен и порой сравним с подвигами участников боевых действий. После принятия этой президентской инициативы и вступления закона в силу, новое почетное звание, обретут десятки российских городов.