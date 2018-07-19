В результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», сложилась экономия, которая позволила дополнительно включить в программу 16 объектов. Таким образом, в итоговый расширенный план на 2018 год вошли 402 дворовые территории и 153 общественных пространства, вместо 388 и 151 соответственно (программа корректировалась несколько раз).

Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» находится под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований поставлена задача обеспечить завершение всех работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.

«Ещё раз хочу обратить внимание – срывов быть не должно – ни по срокам, ни по качеству. Личный контроль всех глав, встречи с населением, выезды, где есть недоделки», – подчеркнул Дмитрий Азаров 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.

Кроме того, Дмитрий Азаров поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю.

Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ, которые осуществляют мониторинг благоустройства.

«Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься», – отметил Глава региона.

На момент 11 июля 2018 года на 149 дворовых территориях работы были завершены. По состоянию на 08 августа 2018 года благоустроены 219 дворовых территорий и 12 общественных пространств, на остальных объектах, по информации муниципалитетов, в основном отмечается высокая степень готовности.

Справочно:

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных пространств предусмотрены финансовые средства в размере 1 082,14 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 573,40 млн рублей;

средства областного бюджета – 508,74 млн рублей

Также предусмотрено софинансирование проекта из средств муниципальных образований в размере не менее 10%.