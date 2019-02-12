Департаментом информационных технологий и связи Самарской области разработан типовой дизайн системы сайтов органов исполнительной власти Самарской области – в едином стиле государственных сайтов РФ. На сегодняшний день модернизирован и уже действует обновленный портал Правительства Самарской области (samregion.ru) и еще двенадцать органов исполнительной власти готовы перейти на новый шаблон сайта.

Создание универсального шаблона велось исходя из методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Курс на единый стиль был взят летом 2018 года, когда прошло важное для региона событие – «Большие дизайн-выходные». Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Самарской области. В качестве спикера на фестивале выступил Артем Геллер, создатель сайтов Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы.

Напомним, что на встрече в рамках «Больших дизайн-выходных» Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил молодых и перспективных дизайнеров к сотрудничеству, подчеркнув, что в регионе планируется целый ряд масштабных проектов: цифровых, информационных, по созданию комфортных условий проживания, а также в отрасли государственного управления.

По словам врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислава Казарина, переход всех сайтов органов исполнительной власти Самарской области на единый универсальный шаблон, выполненный с применением единой дизайн-системы, способствует формированию общего имиджа правительства Самарской области и соответствует современным нормам информационной безопасности.

Принцип единообразия и корпоративный подход был также применен к порталу открытых данных Самарской области.

В настоящее время созданный портал открытых данных позволяет всем органам власти размещать информацию в едином информационном поле, тем самым упрощая возможность использования открытых данных гражданами и представителями бизнеса.