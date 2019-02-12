Сайты органов исполнительной власти Самарской области будут выполнены в едином стиле государственных сайтов РФ2019-02-21 11:28
Департаментом информационных технологий и связи Самарской области разработан типовой дизайн системы сайтов органов исполнительной власти Самарской области – в едином стиле государственных сайтов РФ. На сегодняшний день модернизирован и уже действует обновленный портал Правительства Самарской области (samregion.ru) и еще двенадцать органов исполнительной власти готовы перейти на новый шаблон сайта.
Создание универсального шаблона велось исходя из методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Напомним, что на встрече в рамках «Больших дизайн-выходных» Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил молодых и перспективных дизайнеров к сотрудничеству, подчеркнув, что в регионе планируется целый ряд масштабных проектов: цифровых, информационных, по созданию комфортных условий проживания, а также в отрасли государственного управления.
По словам врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислава Казарина, переход всех сайтов органов исполнительной власти Самарской области на единый универсальный шаблон, выполненный с применением единой дизайн-системы, способствует формированию общего имиджа правительства Самарской области и соответствует современным нормам информационной безопасности.
В настоящее время созданный портал открытых данных позволяет всем органам власти размещать информацию в едином информационном поле, тем самым упрощая возможность использования открытых данных гражданами и представителями бизнеса.
© 443000.ru