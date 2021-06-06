Сегодня, 7 июня 2021 года, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 36 фермеров-претендентов на получение государственной поддержки представили свои бизнес-проекты. В Самарской области в апреле стартовал конкурсный отбор по направлениям «Агростартап» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и «Семейная ферма» (госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»).

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции – часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона уверен, что необходимо продолжать работу по развитию малых форм хозяйствования.

В текущем году на государственную поддержку фермеров в рамках нацпроекта направлено почти 40 млн рублей. Данные средства будут распределены между 12 получателями, таков целевой показатель Самарской области по нацпроекту в 2021 году.

По направлению «Семейная ферма» планируется довести до получателей более 123 млн рублей.

В течение дня конкурсная комиссия, в составе которой представители министерства, Общественной палаты Самарской области, Общественного совета при министерстве, отраслевых союзов, рассматривала бизнес-планы претендентов на получение государственной поддержки. Наибольшая доля бизнес-проектов посвящена разведению молочного и мясного крупного рогатого скота, среди кандидатов также есть желающие заниматься овцеводством и козоводством, разведением перепелов и организацией тепличного выращивания овощей.

Претендент из Челно-Вершинского района Андрей Анисифоров рассказал, что рассчитывает на победу в конкурсе, чтобы дальше развивать бизнес. «Я всю жизнь работаю на земле. Сам сын фермера, и сын у меня – фермер. Он меня и направил поучаствовать в конкурсе «Агростартап». Господдержка будет хорошей помощью в развитии. В нашем районе работает несколько кооперативов, с которыми у меня предварительные договоренности по сдаче молока на переработку. Так что, надеюсь на победу», – подчеркнул фермер.

Результаты сегодняшнего конкурсного отбора будут известны уже в ближайшее время.