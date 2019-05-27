Вячеслав Моше Кантор от лица возглавляемого им Европейского еврейского конгресса резко осудил ракетные обстрелы Израиля, совершённые в начале мая ХАМАС совместно с другими террористическими группировками. ЕЕК призвал международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Израилю, который стремится обеспечить мир и спокойствие для своих граждан, находящихся под обстрелами.

Напомним, что с 4 мая из сектора Газа было выпущено более 600 ракет в сторону Израиля, четверо израильтян погибло, около 150 получили ранения.

«Ракетные удары по израильским населённым пунктам – это спланированное массовое убийство евреев, которое, вне всякого сомнения, является военным преступлением, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Нам известно, что ХАМАС, в соответствии с его уставом и заявлениями, ставит целью этнические чистки и геноцид еврейского народа, поэтому его действия должны квалифицироваться так же, как и массовые расстрелы еврейских общин в Питтсбурге и Сан-Диего».

«Мы призываем международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Израилю, взглянуть на происходящее как на неприкрытую авантюру руководства ХАМАС, которое использует палестинцев в качестве пешек в своей кровавой игре», – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

Перемирия между сторонами удалось добиться лишь к 20 мая. Договорённости будут действовать в течение полугода.

* *

Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

На фото: Вячеслав Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК