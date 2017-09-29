27 сентября 2017 г. на объекте «Кизнер» в Удмуртской Республике ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. О завершении ликвидации в полном объеме досрочно Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В видеоконференции также приняли участие Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заместитель Министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге России Валерий Капашин, заместитель генерального директора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, представители общественности и иностранные гости.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия строго исполняет международные обязательства, в том числе в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения и отметил, что Соединенные Штаты, являясь крупным держателем химического оружия, не выполняют своих обязательств по срокам его ликвидации.

«Хорошо понимаем те опасности и риски, которые могут вызывать возобновление гонки вооружений и попытки сломать стратегический паритет. Мы всегда открыты для содержательного диалога по вопросам глобальной безопасности, укрепления мер доверия.

Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран. Как известно, самыми крупными держателями, обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор Соединенные Штаты, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия. Уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато, но ладно. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты, так же как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений», – отметил Президент России и поблагодарил за работу всех, кто принимал участие в реализации Программы по уничтожению химического оружия.

«Хочу отметить, что наша страна, несмотря на то, что планировала завершить эту работу к 2020 году, завершает ее раньше намеченного срока в текущем, 2017 году. Это большой успех, это результат большой, сложной, ответственной работы больших коллективов: и ученых, рабочих, инженеров, которые работали на специально созданных для решения этой задачи предприятиях», – сказал Владимир Путин.

В свою очередь председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич доложил Владимиру Путину об итогах реализации Президентской программы и полном уничтожении химического оружия в России.

«Работа была развернута в 6 регионах России, где были построены 7 современных производственных комплексов. Особенно хочу отметить тот факт, что все использованные технологии и все уникальное оборудование было разработано российскими учеными и инженерами.

Кроме того, во всех этих регионах построены объекты социальной инфраструктуры, на которые в соответствии с вашими поручениями и международными соглашениями направлено 11,5 млрд. руб.

Это позволило построить более 400 жилых домов, около 20 школ и детских садов, ввести в эксплуатацию 14 больниц, 3 спортивных комплекса, проложить 160 км автодорог, 640 км газопроводов, 240 км сетей водоснабжения.

Несмотря на то, что по международным обязательствам Россия должна была уничтожить химическое оружие в 2020 году, тем не менее Вы поставили задачу завершить эту работу в возможно короткие сроки.

Усилиями Министерства промышленности и торговли России, Министерства обороны России, ФСБ России, личного состава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия эта задача выполнена на 3 года раньше срока, установленного международными соглашениями.

Из более чем 70 тыс. тонн химического оружия, имеющегося в мире, 40 тыс. тонн находилось в России и 28 тыс. тонн – в США. Однако, несмотря на значительно больший объем химоружия, мы завершили работу на 6 лет раньше, чем планируют наши американские коллеги.

Здесь сейчас находятся представители международных организаций и государств-участников Конвенции, которые выражают слова благодарности Российской Федерации за проделанную работу, имеющую огромное значение для международной безопасности.

Очень важно отметить, что за эти годы ни на одном объекте не было допущено ни одной аварийной ситуации.

Уважаемый Владимир Владимирович, задачи, которые были возложены на Государственную комиссию по химическому разоружению, выполнены в полном объеме.

Все эти годы Вы держали решение этой сложнейшей задачи на личном контроле и с сегодняшнего дня Россия становится государством полностью свободным от химического оружия», – доложил Михаил Бабич.

Затем Президент Российской Федерации Владимир Путин дал команду руководителю Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, генерал-полковнику Валерию Капашину на ликвидацию последнего химического боеприпаса. Таким образом, Российская Федерация полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

По завершении процедуры уничтожения химоружия заместитель генерального директора Технического секретариата ОЗХО Хамид Али Рао отметил высокое международное значение события и личный вклад Президента России в глобальное запрещение химического оружия.

«Мы признательны, господин Президент, Вам лично за решения, которые Вы принимали в интересах глобального запрещения химического оружия в мировом масштабе по Конвенции», – отметил Хамид Али Рао.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в свою очередь доложил Главе государства о перспективах использования объектов по уничтожению химического оружия и проводимой работе по ликвидации последствий их деятельности.

В ходе торжественного митинга, посвященного окончанию работ по уничтожению химического оружия на объекте №1208 «Кизнер» личному составу Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия и представителям подрядных организаций были вручены государственные, ведомственные и региональные награды, а также награды от Русской православной церкви.

Руководитель Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, генерал-полковник Валерий Капашин в свою очередь вручил председателю Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу почетный знак «За выдающиеся заслуги и личный вклад в области химического разоружения».

Справочно:

Значимые вехи химического разоружения:

1992 г. – формирование специальной организации для решения задач по уничтожению химического оружия (за год до подписания Конвенции);

1996 г. – принятие федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (Программа);

1997 г. – ратификация Конвенции Государственной Думой Российской Федерации;

2002 г. – завершение строительства и ввод в эксплуатацию первого российского объекта по уничтожению химического оружия «Горный» в Саратовской области;

2006 г. – ввод в эксплуатацию объектов «Камбарка» и «Марадыковский» в Удмуртской Республике и Кировской области;

2008 г. – ввод в эксплуатацию объекта «Леонидовка» в Пензенской области;

2009 г. – ввод в эксплуатацию объекта «Щучье в Курганской области;

2010 г. – ввод в эксплуатацию объекта «Почеп» в Брянской области;

2013 г. – ввод в эксплуатацию последнего седьмого объекта «Кизнер» в Удмуртской Республике;

27 сентября 2017 г. – уничтожение последнего химического боеприпаса – полное, на год раньше установленного срока, завершение Программы.