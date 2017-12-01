Как обеспечить информационную безопасность финансового сектора – основу стабильности российской экономики.

Вбросы недостоверной информации, попросту фейков, информационные войны, использование так называемого административного ресурса – в корпоративных войнах нередко пускают в ход все возможные средства, лишь бы не дать соперникам победить. А если речь идёт о госзаказе, то вся интрига разворачивается вокруг того, кого допустят до бюджетных средств.

Информационные войны в финансовом секторе еще более болезненны и заметны. От них страдают как частные банки, так и крупнейшие государственные кредитные организации. А в условиях экономических санкций Запада в отношении России, когда возможности нашей экономики во внешних заимствованиях сильно ограничены, использование черных технологий может вызвать сильную турбулентность на рынке финансов.

К примеру, целенаправленным ударом по доверию к национальной банковской системе страны явился нашумевший слив рядовым сотрудником известной финансовой структуры информации о состоянии дел в четырёх крупнейших банках страны. Причём если два из названных в том печально известном письме – «Открытие» и Бинбанк – действительно подавали сигналы бедствия, то упомянутые в нем также МКБ и «Промсвязьбанк» (ПСБ) как к моменту вброса этого, так и сейчас, показывают вполне положительную динамику. В МКБ, например, пришли большие деньги от одной из госкорпораций. А «Промсвязьбанк» в течение текущего года постоянно демонстрировал существенный рост прибыли, освободился от многих непрофильных активов и на сегодня отвечает всем требуемым нормативам ЦБ, поэтому не случайно получил от ругулятора добро на участие в гособоронзаказе.

Между тем именно ПСБ совсем недавно стал той мишенью, которую при помощи недостоверной информации пытались поразить недоброжелатели. К примеру, вспомним историю с вбросами на рынок информации о возможном отзыве лицензии ПСБ, продаже банка «Возрождение», муссирование других слухов, которые традиционно вызывают у клиентов и инвесторов любого банка, как минимум, приступы сердцебиения и настороженности. Когда же выяснилось, что все эти слухи о проблемах «Промсвязьбанка» так слухами и остались, никто из СМИ не извинился за публикацию недостоверной информации и не успокоил общественность. Началось муссирование следующих слухов: о возможном закрытии ВТБ 24, а совсем недавно и «Альфа-банка», того самого, чей представитель отчасти и породил нынешнее брожение в умах.

Из-за таких спекуляций в информационном пространстве бизнес страдает не просто от потери прибыли. Известны случаи, когда информационные фейки доводили ситуацию даже до банкротства крупных финансовых организаций. Причем, понятно, что если дело коснется системообразующего отечественного банка, экономике России попросту может быть нанесён непоправимый ущерб. Так кому выгодны информационные войны в финансовом секторе? Сиюминутные конкурентные преимущества, полученные тем или иным участником рынка посредством информационных манипуляций, в итоге могут обернуться стратегическим проигрышем и ударить по самим инициаторам медиа-атак.

Тем не менее проблема использования методов недобросовестной конкуренции в настоящее время, в условиях санкций, приобретает де-факто масштабы государственной. Реагировать на будоражащие финрынок слухи вынуждены на самом высоком уровне. Так, буквально на днях, 22 ноября Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина вынуждена была прокомментировать публикации о проблемах в банковском секторе, заявив, что «сообщения о проблемах в ряде крупных российских банков являются только слухами».

Так стоит ли, и если да, то каким образом следует бороться с вбросами в СМИ разного рода придуманных мастерами «пера и топора» страшилок? Перекрывать информационные потоки или все же нивелировать негатив позитивной и реальной повесткой?

Сталкиваясь порой с откровенно тенденциозной, не имеющей ничего общего с реальностью информацией о том или ином событии, явлении или процессе, мы привычно восклицаем: ложь чистой воды! Если, конечно, наши знания, опыт и/или наличие инсайда позволяют сделать подобный вывод. Но часто мы встречаемся с ситуациями, когда в основе полученной информации лежит вроде бы правда, бесспорный факт. И только словесная упаковка позволяет обнаружить, что перед тобой умело препарированная часть этой правды. А по сути перевранная правда – или так называемая «правда грязной воды».

И в связи с этим, я, как экономист и политтехнолог, задаюсь простым вопросом: а хорошо ли, что сегодня пиар рулит там, где должна рулить экономика? Понимаем ли мы, отдаём ли себе отчёт в том, куда нас могут завести подобные фокусы с общественным мнением на фоне и без того нестабильной экономической ситуации в стране?

Бесспорно, что проблемы в банковской сфере оказывают фактически системное влияние на экономику страны в целом. Негативный информационный фон нарушает работу даже крупных банков. И в этой связи ответ на вопрос о том, как стабильность в банковской сфере связана с предотвращением кризисных явлений, очевиден. Спокойствие и предопределяет эту стабильность. Но что делать банкирам, если все же атака на них началась? Как отбиваться? Где искать правды и защиты? Ведь ликвидация любого серьезного финансового учреждения – это не просто частная трагедия, это всегда трагедия в масштабах страны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже заявляла, что ЦБ занимается повышением безопасности финансовой системы страны от кибератак, которые сопровождаются, в том числе, информационными вбросами, призванными дестабилизировать кредитно-финансовую систему России. Мы должны понимать, что цель таких атак – отзыв лицензий у крупных частных банков, а также банков с госучастием. Активно участвуют в этой, мягко говоря, небесспорной игре и международные рейтинговые агентства, которые зачастую под видом серьезной аналитики муссируют некие домыслы, направленные, чаще всего, в адрес тех российских банков, которые отказались от сотрудничества с ними. Все эти приемы – равно как и в политике – рассчитаны на короткий психологический эффект, на шок, на то, чтобы спровоцировать панику.

Все это надо иметь в виду каждый раз, когда в информполе появляется очередной «вирусный месседж» о том, что у того или иного банка вот-вот отзовут лицензию, закончатся наличные или чьи-то вклады будут заморожены. Нужно понимать, что российская финансовая система развивается абсолютно в русле мировых рыночных тенденций. Рыночные колебания свойственны даже самым развитым финансовым системам по обе стороны Атлантики. На сегодняшний день, на мой взгляд, уже вполне можно говорить о том, что угроза системного банковского кризиса в России миновала. Хотя, конечно, в банковской сфере остаются определенные проблемы, но с ними ЦБ работает в ручном режиме, продолжая выводить с рынка нарушающие действующее законодательство и требования регулятора банки. Но эта текущая деятельность Центробанка не представляет для экономики системного риска. Банковский сектор все активнее приобретает черты драйвера экономического роста, поскольку в условиях санкций банковскому бизнесу необходимо, с одной стороны, расширять и увеличивать кредитование экономики, а, с другой, развивать и совершенствовать саму банковскую систему, так как динамично развивающаяся система – это важный инструмент и залог стабильности инвестиционного климата, что необходимо для поступательного развития экономики.

Инвестиции идут туда, где существует высокий потенциал их реализации, высокая доходность и стабильность. Это касается и отдельного финансового института, и государства в целом. Не понимать этого средства массовой информации не могут, но участвуют в информационных войнах, потому что это приносит сиюминутную выгоду.

Известно, что зачастую прибыль от постановки фейков превышает доходы от размещения качественной рекламы и подписки на издание. В итоге получается, что средства массовой информации во многом превратились в инструмент дезинформации и дезориентации не только массовой аудитории, но и экспертного сообщества. Это дестабилизирует не только финансовый рынок, но и весь народнохозяйственный сектор страны.

Рыночная экономика – это экономика кредита. Компрометация кредитных организаций в ходе информационных войн приводит к реальному саботажу экономики всей страны.

Можно ли предложить какой-либо конструктив для борьбы с черным пиаром в экономических публикациях? На мой взгляд, в данном случае самыми эффективными могут оказаться не запретительные, а чисто экономические методы. Любой запрет или табу всегда найдут способ как обойти. А вот солидные штрафы за вбрасывание фейков, думаю, заставят задуматься даже самых охочих до «легких» заработков представителей СМИ и пиар-специалистов. Подобное лечится подобным, говорили древние. И лично я присоединяюсь к их проверенной веками мудрости.

http://www.ng.ru/economics/2017-11-30/100_water301117.html

