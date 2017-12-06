Сельскому хозяйству нужны инновации2017-12-06 10:43
В Доме правительства Московской области проходит IV Международный
Генеральным партнером форума выступила компания «РОТА-АГРО», один из крупнейших производителей молока в Московской области. В обработке предприятия находится около 10 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. А также — молочно-товарная ферма «Благовещенье», рассчитанная на 4 тысячи голов крупного рогатого скота, которая в декабре прошлого года была введена в эксплуатацию в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
«В какой-то момент стало совершенно понятно: «Формулу-1» на «Жигулях» не выиграть, как их не латай. Было необходимо что-то прорывное. Так родилась идея инвестиций в новые технологии. Мы объехали множество сельскохозяйственных предприятий, как в России, так и за рубежом, после чего создали собственную уникальную технологию, которая и легла в основу проекта «Благовещенье», который получился если не идеальным, то очень благополучным с точки зрения взаимодействия частного бизнеса и государства» — сказала она.
Как сообщает BFM.ru, этот проект был представлен на Международном Петербургском экономическом форуме, где было подписано соглашение между компанией и властями Московской области. Ее представлял губернатор Андрей Воробьев, который отметил, что «инвесторы активно вкладывают средства в молочные фермы области. Задача же региона — обеспечить развитие и рост агропромышленного комплекса, а производство молока довести к 2020 году до миллиона тонн в год».
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