В Доме правительства Московской области проходит IV Международный

агропромышленный молочный форум, на котором предприниматели, представители власти и зарубежные гости обсуждают перспективы развития отрасли, связанные с этим проблемы и варианты их успешного решения.

Генеральным партнером форума выступила компания «РОТА-АГРО», один из крупнейших производителей молока в Московской области. В обработке предприятия находится около 10 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. А также — молочно-товарная ферма «Благовещенье», рассчитанная на 4 тысячи голов крупного рогатого скота, которая в декабре прошлого года была введена в эксплуатацию в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

ГК «РОТА-АГРО» в следующем году должна вывести свои предприятия на мощность 70 тонн молока в сутки, сообщила «Интерфаксу» соучредитель компании Алла Налча (Саблина).

«В какой-то момент стало совершенно понятно: «Формулу-1» на «Жигулях» не выиграть, как их не латай. Было необходимо что-то прорывное. Так родилась идея инвестиций в новые технологии. Мы объехали множество сельскохозяйственных предприятий, как в России, так и за рубежом, после чего создали собственную уникальную технологию, которая и легла в основу проекта «Благовещенье», который получился если не идеальным, то очень благополучным с точки зрения взаимодействия частного бизнеса и государства» — сказала она.