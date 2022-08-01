Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк с 9 августа начинает принимать заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. По условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке 3,0–4,5% годовых. Такой уровень ставки положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, что станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях».

В новой программе в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50 % уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50 % минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.